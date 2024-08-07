梅西在西班牙度假小島豪宅遭噴漆 環保人士向富人抗議

梅西位於西班牙度假小島伊維薩（Ibiza）的豪宅遭環保人士噴漆。（路透）

阿根廷足球 巨星梅西 （Lionel Messi）名下一棟位於西班牙度假小島伊維薩（Ibiza）的豪宅6日遭環保人士噴漆，引來阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）的怒火，他要求西班牙政府保護境內阿根廷人的安全。

中央社引述法新社報導，西班牙環保組織「未來蔬菜」（Futuro Vegetal）倡議人士發布影片，內容為兩名成員站在一棟房屋前，手裡的布條寫著「拯救地球—吃掉富人—廢除警察」。這棟房子距離伊維薩西部海岸的卡拉塔里達（Cala Tarida）海灣不遠。

隨後他們在房屋白色外牆上用紅色和黑色顏料噴漆。

「未來蔬菜」在聲明中說，他們想藉由針對這棟豪宅來凸顯「富人對氣候危機的責任」；他們指稱這棟房子是「非法建築」。

「未來蔬菜」引述非政府組織「樂施會」（Oxfam）2023年的報告，內容指出，2019年，全球最富有的1%人口產生的碳排放量與全球最貧窮的2/3人口相同。他們還說，最脆弱的社群才是承受氣候危機「最糟後果」的人。

米雷伊在社群平台X上憤怒批評「共產主義者想藉著謀殺富人和廢除警察來解決氣候變遷 」。

他補充說，「我與梅西一家站在一起面對這起懦弱、瘋狂的事件」，並要求西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）政府保障境內阿根廷公民的人身安全。