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英國反移民騷亂蔓延至20多城 1周拘捕378人 最小11歲

編譯中心／綜合6日電
英格蘭北部羅瑟罕的暴民朝警察丟石頭。（路透）
英格蘭北部羅瑟罕的暴民朝警察丟石頭。（路透）

英國北部小鎮紹斯波特（Southport）上月29日發生一起持刀砍人案，引發的極右翼反移民和反穆斯林騷亂，已蔓延至全英國20多個地區，上任不到一個月的英國首相施凱爾（Keir Starmer）面臨嚴峻考驗，一周以來至今已378人被捕，隨著更多肇事者被警方識別，被捕人數還會繼續上升。

施凱爾5日召開緊急會議後宣布，將組建一支由專業警察構成的「常備軍」增強警力，以確保警方能在必要時處理混亂局面，同時加強對肇事者刑事司法追責。他強調，針對穆斯林社區的暴力示威者將面臨法律的「全面制裁」。「無論有任何動機，這並非抗議，而是純粹的暴力，我們絕不容忍針對清真寺或穆斯林社區的攻擊」。

英格蘭紹斯波特市政廳外，年幼的孩子們在悼念活動中揮舞泡泡棒，隨後舉行守夜活動，悼...
英格蘭紹斯波特市政廳外，年幼的孩子們在悼念活動中揮舞泡泡棒，隨後舉行守夜活動，悼念上月29日刺傷襲擊的受害者。（美聯社）

英國前反恐警務負責人巴蘇說，極右翼示威者圖謀在收容移民酒店縱火的行為應當被定性為恐怖主義。現任皇家檢察署總檢察長帕金森說，當前騷亂最顯著的特徵之一是很多年輕人參與其中，「最小的只有11歲，這令人深感不安。」他警告說，參與騷亂的未成年人可能面臨終身的後果，包括留下案底、就業和出國受限等。成年示威者則可能被判囚。

英國司法部表示，將新增500個監獄空位，以應對預計下月大量湧入的囚犯。首相府發言人說，英國法院可根據需要延長開庭時間，以確保騷亂參與者盡快受到法律制裁。據英媒報導，英國當局計畫啟動24小時法庭，加快審訊被捕人士。

當地時間5日晚，反移民示威和騷亂蔓延至英格蘭西南部普利茅斯（Plymouth）。示威者向警察投擲磚塊和煙火，6人被捕。在英國中部的伯明翰，對連日騷亂感到不滿的人們也舉行示威抗議。

7月29日，英格蘭西北部紹斯波特鎮發生持刀襲擊案，一名17歲男性疑犯闖入兒童舞蹈班行兇，造成3名女童死亡。極右翼人士在社交媒體上散播謠言稱，疑犯是「激進穆斯林移民」，並煽動線下示威。極右翼人士在英國各地舉行反移民抗議活動，最終演變為大規模騷亂，多地的清真寺、移民酒店等設施遭到襲擊。

英國上一次爆發大規模抗議是在2011年，當時倫敦一名非裔男子被警察槍殺，在英格蘭多地引發示威和騷亂，最終超過3000人被捕。2011年騷亂期間，施凱爾是英國皇家檢察署總檢察長。如今，已成為英國首相的施凱爾對新一輪騷亂表現出強硬態度。

移民 施凱爾 皇家

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