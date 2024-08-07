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全年氣候趨濕暖 南韓擴大種植亞熱帶水果

編譯中心／綜合6日電

南韓農人馬明順原本對他在首爾一處社區農場栽種的亞熱帶香蕉收穫不抱太多期望，但在氣候變遷影響下，比以往更暖和的氣溫促使香蕉開花結果，讓他喜出望外。

路透報導，73歲的馬明順（Ma Myung-sun，音譯）一年中仍有部分時節必須使用溫室來保護香蕉不受南韓寒冬侵襲。愈來愈多農人像他一樣，正在嘗試種植這類通常生長於較暖地帶的作物。

根據南韓農業振興廳（Korean Rural Development Administration）數據，南韓的亞熱帶作物栽種區已從2021年的295公頃增加到2023年的3306公頃，南部就有67座香蕉園。

馬明順指著香蕉樹旁邊的灌木說：「我也想嘗試種植其他熱帶作物。所以如你所見，我還種了這些木瓜樹。」

馬明順2006年向城市居民開放家傳梨園的部分區域，他一方面高興小有成果，另一方面也擔心氣候問題。有25年務農經驗的他說：「我感覺氣候危機變得很嚴重。」

南韓位處溫帶，四季分明，但全年氣候似乎愈來愈濕暖。

南韓氣象廳在報告中指出，自2012年以來，南韓年平均氣溫持續上升，去年平均為攝氏13.7度，創下自1973年開始記錄以來最高溫

國立首爾大學農業暨生命科學教授金光秀（Kim Kwang-soo，音譯）說，南韓的氣候條件愈來愈像亞熱帶地區，因此重要的是農人必須找到適合的作物品種。

在南韓，熱帶和亞熱帶水果通常價格高昂，這意味著消費者應該會樂見未來出現較便宜的本地產水果。

在首爾一家超市選購進口香蕉的金智永（Kim Ji-youn，音譯）說：「我的孩子喜歡香蕉，所以如果能在國內採收香蕉就好了。」

南韓 氣候變遷 高溫

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