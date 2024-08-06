孟加拉將組臨時政府 示威學生挺諾獎得主出面領導

諾貝爾獎得主尤努斯。（路透）

孟加拉自最近爆發以學生為首的大規模抗議，暴力動亂5日不僅造成至少109人喪命，也迫使總理哈希納出逃。法新社根據警方、政府官員與醫院醫師提供的資訊估算，示威期間的死亡人數累計達409人。

法新社報導，學生團體「學生反歧視 運動」（Students Against Discrimination）主要領袖伊斯蘭（Nahid Islam）透過影片宣布：「我們已經決定，享譽國際的諾貝爾獎 得主尤努斯博士廣受認同，應該擔任臨時政府首席顧問。」

學生反歧視運動另一名重要領袖馬默德（Asif Mahmud）也在社群媒體臉書寫道：「我們信任尤努斯博士。」

現年84歲的尤努斯於1980年代創立鄉村銀行（Grameen Bank），向數千萬農村婦女提供小額信用貸款 ，幫助消除孟加拉赤貧而聲名大噪，因促進經濟發展而獲得2006年諾貝爾和平獎。但尤努斯也遭到哈希納（Sheikh Hasina）敵視，被她指控「吸窮人的血」。

孟加拉陸軍參謀長薩曼（Waker-uz-Zaman）昨天在國家電視台表示，總理哈希納已經辭職，軍方將組成看守政府。預計薩曼今天稍晚將和學生領袖會面。

尤努斯目前人在歐洲，一名貼身助理昨晚指出，尤努斯尚未收到任何軍方請他出面領導臨時政府的邀請。