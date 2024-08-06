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美國情報圈預計兩波攻勢襲以色列 來自伊朗、真主黨

編譯高詣軒／即時報導

美國新聞網站Axios報導，三名美國官員透露，美國國安團隊5日向總統拜登和副總統賀錦麗說，還不清楚伊朗和黎巴嫩武裝團體真主黨可能攻擊以色列的時間，具體襲擊內容也不明。不過拜、賀被告知，美國情報圈預計的一個情境牽涉兩波攻勢，一波來自真主黨、另一波來自伊朗和其幾個其他代理人團體。

美國官員說，情報圈還未釐清哪一方會先攻擊或將發動何種攻擊。其中一名官員說，情報指出，伊朗和真主黨對巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯領袖哈尼雅、一名真主黨指揮官遭擊殺的「回應」還在發展當中，雙方都還未敲定確切行動。

拜、賀也在5日的白宮戰情室會議中，獲悉在伊拉克的數名美國軍人，當天遭親伊朗武裝分子火箭攻擊而重傷事件的最新消息，也共商保衛美方人員並選擇地點、方式回應一切遇襲的步驟。

一名官員說，五角大廈預計未來幾天，親伊朗民兵對駐中東美軍還會發動更多攻擊。該官員強調，近期中東局勢日益緊張，當地民兵感覺，相較此前幾個月，現在要攻擊美軍較不受德黑蘭約束。

美國官員說，拜登已告知其團隊與以色列盡可能密切合作，在潛在遇襲前協調防務作業。

美軍中央司令部司令庫里拉5日到訪以色列，與以國國防部長葛朗特討論防衛活動協調、如何擴展應對伊朗及其代理人的國際聯盟。庫里拉並和以軍參謀總長哈勒維商討在中東的共同準備作業，以回應區域威脅。

拜登政府官員說，他們正致力準備應付潛在攻勢，並正動員外交壓力施壓伊朗、真主黨來盡可能限縮報復行動。

一名知情人士透露，美國國務卿布林肯5日在通話中敦促卡達總理穆罕默德對伊朗、真主黨施壓，以降溫局勢。美國國務院發言人米勒5日也說，拜登政府已向伊朗傳達：若以色列遇襲美國將協防。他並說，不認為這類攻擊無法避免，美方也正試圖避免。

伊朗 拜登 以色列

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