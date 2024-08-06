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群眾衝進官邸 孟加拉總理哈希納執政15年閃辭出逃

編譯茅毅╱綜合5日電
在孟加拉掌權15年的總理哈希納5日下台，出走印度。(美聯社)
在孟加拉掌權15年的總理哈希納5日下台，出走印度。(美聯社)

南亞國家孟加拉7月以來的示威動亂出現戲劇性轉折，英國BBC報導，不滿總理哈希納的示威群眾5日衝進總理府，哈希納和胞妹搭軍方直升機出走印度新德里，據稱將轉往倫敦。孟國陸軍參謀長薩曼發布聲明證實，76歲的哈希納已辭職，軍方將籌組臨時政府，同時也宣布6日結束宵禁

薩曼表示，他已諮詢多個政黨領袖及公民團體，將求見孟國總統沙哈布丁商討下一步。仍具影響力的陸軍前參謀長布里揚4日表明，軍隊將永遠站在人民這邊。

孟國學生團體7月為反對公務員職缺改採配額制度而發起抗議，逐漸升高為孟國獨立50多年來最嚴重的暴力動亂。大批要求哈希納下台的示威群眾5日集結達卡，當地媒體宣稱人數達40萬，部分民眾隨後衝入首都達卡的總理官邸，劫掠家具、物品和食物，內政部長等人的住處也被民眾闖入洗劫。消息人士說，哈希納早一步從官邸逃往安全地方。

哈希納自2009年以來統治孟國達15年，是當今全球在位最久的女性領袖。孟國1月國會大選後，她順利5連任，但選舉前後成千上萬反對派人士被拘禁，美國和英國均指控選舉不公平也不自由。

這波暴力示威，始於7月1日大學生走上街頭要求改革公務員職缺配額制度，哈希納一度指控示威者是恐怖分子，派軍警強力鎮壓。

8月4日是示威爆發以來死傷最慘的一天，至少94人在衝突中喪生，警察等維安部隊甚至開槍鎮壓群眾，示威者還與政府支持者用刀棍鬥毆。自7月起，示威衝突已造成至少300人死亡，包括警察。

專家指出，孟加拉民間就業成長停滯，讓公家「鐵飯碗」極具吸引力，加上哈希納近年來日益獨裁，都是引發動盪的因素。

抗議學生主張大部分公務員缺額要依能力任用，這在就業機會成長變慢的孟加拉尤為迫切。孟加拉是低度開發國家，人口約1.7億，其中將近3200萬名年輕人未在就學或就業，學生苦於青年失業率高漲。

孟加拉反對公務員職缺配額制度的學生示威活動如今演變為造成至少300人喪生的反政府...
孟加拉反對公務員職缺配額制度的學生示威活動如今演變為造成至少300人喪生的反政府暴亂。圖為示威者群眾5日衝進總理官邸。(歐新社)

就業 宵禁 內政部

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