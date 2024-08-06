群眾衝進官邸 孟加拉總理哈希納執政15年閃辭出逃

在孟加拉掌權15年的總理哈希納5日下台，出走印度。(美聯社)

南亞國家孟加拉7月以來的示威動亂出現戲劇性轉折，英國BBC報導，不滿總理哈希納的示威群眾5日衝進總理府，哈希納和胞妹搭軍方直升機出走印度新德里，據稱將轉往倫敦。孟國陸軍參謀長薩曼發布聲明證實，76歲的哈希納已辭職，軍方將籌組臨時政府，同時也宣布6日結束宵禁 。

薩曼表示，他已諮詢多個政黨領袖及公民團體，將求見孟國總統沙哈布丁商討下一步。仍具影響力的陸軍前參謀長布里揚4日表明，軍隊將永遠站在人民這邊。

孟國學生團體7月為反對公務員職缺改採配額制度而發起抗議，逐漸升高為孟國獨立50多年來最嚴重的暴力動亂。大批要求哈希納下台的示威群眾5日集結達卡，當地媒體宣稱人數達40萬，部分民眾隨後衝入首都達卡的總理官邸，劫掠家具、物品和食物，內政部 長等人的住處也被民眾闖入洗劫。消息人士說，哈希納早一步從官邸逃往安全地方。

哈希納自2009年以來統治孟國達15年，是當今全球在位最久的女性領袖。孟國1月國會大選後，她順利5連任，但選舉前後成千上萬反對派人士被拘禁，美國和英國均指控選舉不公平也不自由。

這波暴力示威，始於7月1日大學生走上街頭要求改革公務員職缺配額制度，哈希納一度指控示威者是恐怖分子，派軍警強力鎮壓。

8月4日是示威爆發以來死傷最慘的一天，至少94人在衝突中喪生，警察等維安部隊甚至開槍鎮壓群眾，示威者還與政府支持者用刀棍鬥毆。自7月起，示威衝突已造成至少300人死亡，包括警察。

專家指出，孟加拉民間就業 成長停滯，讓公家「鐵飯碗」極具吸引力，加上哈希納近年來日益獨裁，都是引發動盪的因素。