我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遇股市急墜…專家：視為演習 不要碰上就盲目拋售

賀錦麗正式獲得民主黨提名 11月決戰川普

「親自設計」 金正恩督運250具飛彈發射車 將升級核武

編譯中心╱綜合5日電
北韓領導人金正恩出席新型戰術彈道飛彈發射車交接儀式。胞妹金與正和女兒金朱愛均出席。(路透)
北韓領導人金正恩出席新型戰術彈道飛彈發射車交接儀式。胞妹金與正和女兒金朱愛均出席。(路透)

北韓領導人金正恩4日主持北韓交付250輛新型戰術彈道飛彈發射車儀式。金正恩發表談話時表示，這批武器是捍衛主權的「強大寶劍」，且是他「親自設計」，北韓會在短時間內升級核武力量。有分析指出，當天曝光的飛彈發射車很可能會部署在兩韓軍事分界線附近。

北韓中央通信社報導，「移交250具新型戰術彈道飛彈發射器到邊界軍事單位的儀式」4日在首都平壤舉行，由金正恩主持；他表示，這批飛彈發射器是「最新戰術攻擊武器」，且是他「親自設計」。金正恩的胞妹金與正、女兒金主愛也都現身儀式會場。

金正恩說，北韓的軍事力量將持續發展，盡可能在最短時間內遏制敵人的核威脅，構建更完善、更高水準的核力量態勢，又指在全國投入抗洪救災期間舉行新型武器系統交接儀式，體現執政勞動黨在任何環境下，也不停加強保衛人民、維護主權。

韓聯社報導，從朝中社發布的照片來看，當天交接的武器可能是近程彈道飛彈（CRBM）「火星-11丁」的發射車，此發射車可能會被實戰布署在軍事分界線（MDL）一帶。

南韓合同參謀本部發言人李成俊（Lee Sung Joon，音譯）在媒體簡報會中說：「我們認為（飛彈發射器）意在不同用途，例如攻擊或威脅南韓…在邊界附近部署，意味著射程不長。」

北韓與南韓的關係正處於多年來最低點之一，北韓不斷執行武器測試，並施放許多垃圾氣球到南韓。

作為回應，南韓則恢復在邊界沿線的宣傳廣播，中止減緩緊張關係的軍事協議，並重啟邊界附近的實彈演習。

北韓北部地區7月底受到暴雨侵襲，南韓媒體指稱可能有多達1500人喪命。金正恩抨擊這些報導是抹黑污衊北韓形象的「誹謗行動」。北韓聲稱新義州（Sinuiju）地區災情最慘重，但完全無人傷亡。

北韓領導人金正恩出席新型戰術彈道飛彈發射車交接儀式。胞妹金與正和女兒金主愛均出席...
北韓領導人金正恩出席新型戰術彈道飛彈發射車交接儀式。胞妹金與正和女兒金主愛均出席。(路透)

北韓 南韓 金正恩

上一則

群眾衝進官邸 孟加拉總理哈希納執政15年閃辭出逃

下一則

中東戰鼓響 各國公民擠貝魯特機場搶離境

延伸閱讀

金正恩部署250具新飛彈發射器至南部 稱親自設計

金正恩部署250具新飛彈發射器至南部 稱親自設計
傳北韓洪災數千間房屋受損「傷亡不明」 普亭慰問並願提供人道援助

傳北韓洪災數千間房屋受損「傷亡不明」 普亭慰問並願提供人道援助
叛逃外交官爆料北韓在等川普回來做1事 稱金正恩「不懂國際外交」

叛逃外交官爆料北韓在等川普回來做1事 稱金正恩「不懂國際外交」
金正恩又復胖回310磅 南韓情資曝北韓尋求國外藥物治療

金正恩又復胖回310磅 南韓情資曝北韓尋求國外藥物治療

熱門新聞

義大利選手卡里妮(前)1日主動棄權奧運比賽。(歐新社)

奧運性別風波 義大利拳擊協會打臉國際拳總拒領獎金

2024-08-04 03:40
一位女性發現老公突然一直跑演唱會，一查果然有鬼。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com＠picjumbo.com）

丈夫不愛聽音樂卻突勤跑演唱會 人妻懷疑一查果然有鬼

2024-08-02 19:50
在換囚行動中回到俄羅斯的包括一對間諜夫婦和他們的子女。途中抱花者為母親安娜·杜爾采娃(Anna Dultseva)和女兒。(路透)

俄國間諜夫婦子女 換囚飛機上才得知自己是俄羅斯人

2024-08-02 15:43
大韓航空的泡麵，月中後將以其他點心取代。（路透）

乘客難過...大韓航空經濟艙將不再提供泡麵 竟是「這原因」

2024-08-01 08:20
伊朗首都德黑蘭的民眾1日跟隨一輛載著巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯政治局主席哈尼雅（中）及其保鏢棺木的卡車。美聯社

哈尼雅遇刺 紐時：死於2個月前秘密藏入賓館的炸彈

2024-08-01 10:57
伊朗革命衛隊聲明證實，巴勒斯坦武裝團體最資深的首腦之一哈尼雅（Ismail Haniyeh）在伊朗遭到擊斃，但是並未說明幕後犯案主使。圖為哈尼雅3月在德黑蘭會晤伊朗外交部長。(美聯社)

哈瑪斯首腦哈尼雅赴伊朗參加總統就職典禮 遇襲遭擊斃身亡

2024-07-30 23:26

超人氣

更多 >
豪宅落地窗曝大量紫外線輻射致癌？華裔女星求償100萬

豪宅落地窗曝大量紫外線輻射致癌？華裔女星求償100萬
好市多新品麵包上得了晚宴枱面 但價格卻令人猶豫

好市多新品麵包上得了晚宴枱面 但價格卻令人猶豫
首獲諾貝爾物理學獎華人 李政道98歲病逝舊金山

首獲諾貝爾物理學獎華人 李政道98歲病逝舊金山
3生肖揮別衰日子準備轉運 屬馬克服困境、他準備領獎金

3生肖揮別衰日子準備轉運 屬馬克服困境、他準備領獎金
巴奧體操／拜爾絲、李蘇妮掉下平衡木 中國周雅琴獲銀

巴奧體操／拜爾絲、李蘇妮掉下平衡木 中國周雅琴獲銀