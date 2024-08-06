「親自設計」 金正恩督運250具飛彈發射車 將升級核武

北韓領導人金正恩出席新型戰術彈道飛彈發射車交接儀式。胞妹金與正和女兒金朱愛均出席。(路透)

北韓 領導人金正恩 4日主持北韓交付250輛新型戰術彈道飛彈發射車儀式。金正恩發表談話時表示，這批武器是捍衛主權的「強大寶劍」，且是他「親自設計」，北韓會在短時間內升級核武力量。有分析指出，當天曝光的飛彈發射車很可能會部署在兩韓軍事分界線附近。

北韓中央通信社報導，「移交250具新型戰術彈道飛彈發射器到邊界軍事單位的儀式」4日在首都平壤舉行，由金正恩主持；他表示，這批飛彈發射器是「最新戰術攻擊武器」，且是他「親自設計」。金正恩的胞妹金與正、女兒金主愛也都現身儀式會場。

金正恩說，北韓的軍事力量將持續發展，盡可能在最短時間內遏制敵人的核威脅，構建更完善、更高水準的核力量態勢，又指在全國投入抗洪救災期間舉行新型武器系統交接儀式，體現執政勞動黨在任何環境下，也不停加強保衛人民、維護主權。

韓聯社報導，從朝中社發布的照片來看，當天交接的武器可能是近程彈道飛彈（CRBM）「火星-11丁」的發射車，此發射車可能會被實戰布署在軍事分界線（MDL）一帶。

南韓 合同參謀本部發言人李成俊（Lee Sung Joon，音譯）在媒體簡報會中說：「我們認為（飛彈發射器）意在不同用途，例如攻擊或威脅南韓…在邊界附近部署，意味著射程不長。」

北韓與南韓的關係正處於多年來最低點之一，北韓不斷執行武器測試，並施放許多垃圾氣球到南韓。

作為回應，南韓則恢復在邊界沿線的宣傳廣播，中止減緩緊張關係的軍事協議，並重啟邊界附近的實彈演習。