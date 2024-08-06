中東戰鼓響 各國公民擠貝魯特機場搶離境

隨著中東局勢升溫，全球多家航空公司相繼取消航班，黎巴嫩首都貝魯特機場近日出現離境的排隊人龍。(歐新社)

隨著航空公司相繼取消航班，加上各界愈來愈擔心以色列 和黎巴嫩真主黨爆發全面戰爭，部分旅客被迫縮短暑假，黎巴嫩首都貝魯特機場4日出現排隊人龍。

自哈瑪斯去年10月7日對以色列發動突襲，引發加薩戰爭以來，獲伊朗 撐腰的黎巴嫩武裝團體真主黨多次和以色列軍隊爆發跨界交火，許多人擔憂全面衝突可能席捲黎巴嫩。

就在以色列對貝魯特發動攻擊，擊斃真主黨最高階軍事指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）數小時後，哈瑪斯領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）7月31日在伊朗首都德黑蘭遇刺身亡，伊朗和真主黨等德黑蘭支持的武裝組織矢言進行報復，導致中東地區緊張局勢加急劇升溫。

以色列媒體報導，以色列總理內唐亞胡4日與安全部門首長召開會議，討論伊朗與黎巴嫩真主黨對以色列可能發動攻擊的因應措施。正考慮在德黑蘭發動攻擊前先發制人。內唐亞胡說：「任何試圖傷害我們的人都將付出代價。」

德國漢莎航空和法國航空等多家航空公司已延後或暫時停飛前往黎巴嫩的航班，各國近幾天也緊急呼籲外國公民離開黎巴嫩。

法國4日也警告中東局勢「高度不穩定」，敦促法國公民盡快離開，而美國駐黎巴嫩大使館 3日也呼籲美國公民「只要取得任何機票」就離境。各國大使館也一再敦促其公民在商業航班仍在運作的情況下離開黎巴嫩。

在出境大廳，可以看見一群群旅客坐在金屬椅子上，孩子則靠在父母身上休息，有些旅客一邊盯著成堆的行李，一邊查看螢幕上飛往伊斯坦堡、安曼和開羅等地的航班資訊。對於許多在國外工作或就學，並經常利用暑假回國探親的黎巴嫩人來說，緊張局勢和航班取消導致他們的旅行計畫陷入混亂。

此外，報到櫃檯和安檢處都排起長長的人龍。

黎巴嫩也在4日紀念貝魯特港口爆炸4周年，數場遊行的人群4日聚集在港口，悼念罹難者並要求伸張正義。然而氣氛哀傷肅穆的紀念活動，被以色列和真主黨可能爆發全面戰爭的擔憂所籠罩。

2020年8月4日，貝魯特港發生大爆炸，造成逾220人死亡、至少6500人受傷，首都大片地區被毀，但迄今仍然沒有任何人為這場史上最大的非核爆炸之一負起責任。黎巴嫩當局表示，這場爆炸是由任意存放的硝酸銨肥料起火引發。