中東情勢再升溫 G7外長籲避免助長緊張 表達「強烈擔憂」

義大利外交部長塔加尼。（歐新社）

義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）今天表示，七大工業國集團（G7 ）成員國的外交部長呼籲牽涉到中東目前衝突的各方，避免採取可能導致局勢惡化的行動。

路透社報導，塔加尼發布聲明表示，在他主持視訊會議期間，G7外長對於「最近始於黎巴嫩、恐導致地區性危機擴大的事件」表達「強烈擔憂」。

聲明也呼籲「有關各方停止任何有礙對話與緩和局勢，以及助長新一波升溫的措施」。義大利今年擔任G7輪值主席國。

巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯 （Hamas）2023年10月突擊以色列引發加薩戰爭之後，獲伊朗 支持的黎巴嫩武裝團體真主黨（Hezbollah）幾乎每天都與以色列軍隊交火，以支持盟友哈瑪斯。

就在以色列攻擊黎巴嫩首都貝魯特，並擊斃真主黨最高階軍事指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）數小時後，哈瑪斯領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）7月31日在伊朗首都德黑蘭遇刺身亡。伊朗和真主黨等德黑蘭支持的武裝組織矢言進行報復，導致中東地區的緊張局勢這幾天急劇升溫。

這份聲明也呼籲達成加薩地區的停火協議與釋放人質，並重申G7國家致力加強當地的人道救援。