我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「美國首屆AI大選」假消息滿天飛 選民恐遭操弄

南加前空軍基地多次遭賊占 房間被布置「夜店」

中東情勢再升溫 G7外長籲避免助長緊張 表達「強烈擔憂」

中央社／米蘭4日綜合外電報導
義大利外交部長塔加尼。（歐新社）
義大利外交部長塔加尼。（歐新社）

義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）今天表示，七大工業國集團（G7）成員國的外交部長呼籲牽涉到中東目前衝突的各方，避免採取可能導致局勢惡化的行動。

路透社報導，塔加尼發布聲明表示，在他主持視訊會議期間，G7外長對於「最近始於黎巴嫩、恐導致地區性危機擴大的事件」表達「強烈擔憂」。

聲明也呼籲「有關各方停止任何有礙對話與緩和局勢，以及助長新一波升溫的措施」。義大利今年擔任G7輪值主席國。

巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）2023年10月突擊以色列引發加薩戰爭之後，獲伊朗支持的黎巴嫩武裝團體真主黨（Hezbollah）幾乎每天都與以色列軍隊交火，以支持盟友哈瑪斯。

就在以色列攻擊黎巴嫩首都貝魯特，並擊斃真主黨最高階軍事指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）數小時後，哈瑪斯領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）7月31日在伊朗首都德黑蘭遇刺身亡。伊朗和真主黨等德黑蘭支持的武裝組織矢言進行報復，導致中東地區的緊張局勢這幾天急劇升溫。

這份聲明也呼籲達成加薩地區的停火協議與釋放人質，並重申G7國家致力加強當地的人道救援。

G7 伊朗 哈瑪斯

上一則

中東緊張升高 外國公民急離境貝魯特機場現人潮

延伸閱讀

傳拜登嗆內唐亞胡：別唬我 不要把美支持視理所當然

傳拜登嗆內唐亞胡：別唬我 不要把美支持視理所當然
阻伊朗報復以色列 約旦外長急訪德黑蘭 美英加籲公民速撤

阻伊朗報復以色列 約旦外長急訪德黑蘭 美英加籲公民速撤
內唐亞胡：以色列與伊朗展開「多線戰爭」 美準備護以

內唐亞胡：以色列與伊朗展開「多線戰爭」 美準備護以
哈尼雅遇刺 目擊者證詞揭他可能死於山區發射的飛彈

哈尼雅遇刺 目擊者證詞揭他可能死於山區發射的飛彈

熱門新聞

義大利選手卡里妮(前)1日主動棄權奧運比賽。(歐新社)

奧運性別風波 義大利拳擊協會打臉國際拳總拒領獎金

2024-08-04 03:40
一位女性發現老公突然一直跑演唱會，一查果然有鬼。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com＠picjumbo.com）

丈夫不愛聽音樂卻突勤跑演唱會 人妻懷疑一查果然有鬼

2024-08-02 19:50
在換囚行動中回到俄羅斯的包括一對間諜夫婦和他們的子女。途中抱花者為母親安娜·杜爾采娃(Anna Dultseva)和女兒。(路透)

俄國間諜夫婦子女 換囚飛機上才得知自己是俄羅斯人

2024-08-02 15:43
大韓航空的泡麵，月中後將以其他點心取代。（路透）

乘客難過...大韓航空經濟艙將不再提供泡麵 竟是「這原因」

2024-08-01 08:20
伊朗首都德黑蘭的民眾1日跟隨一輛載著巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯政治局主席哈尼雅（中）及其保鏢棺木的卡車。美聯社

哈尼雅遇刺 紐時：死於2個月前秘密藏入賓館的炸彈

2024-08-01 10:57
伊朗革命衛隊聲明證實，巴勒斯坦武裝團體最資深的首腦之一哈尼雅（Ismail Haniyeh）在伊朗遭到擊斃，但是並未說明幕後犯案主使。圖為哈尼雅3月在德黑蘭會晤伊朗外交部長。(美聯社)

哈瑪斯首腦哈尼雅赴伊朗參加總統就職典禮 遇襲遭擊斃身亡

2024-07-30 23:26

超人氣

更多 >
投入太多、幾無成效 AI泡沫應該要戳破了

投入太多、幾無成效 AI泡沫應該要戳破了
豪宅落地窗曝大量紫外線輻射致癌？華裔女星求償100萬

豪宅落地窗曝大量紫外線輻射致癌？華裔女星求償100萬
首獲諾貝爾物理學獎華人 李政道98歲病逝舊金山

首獲諾貝爾物理學獎華人 李政道98歲病逝舊金山
巴奧體操／拜爾絲、李蘇妮掉下平衡木 中國周雅琴獲銀

巴奧體操／拜爾絲、李蘇妮掉下平衡木 中國周雅琴獲銀
美股道瓊開盤一度狂瀉千點 恐慌指數飆 美債價格揚

美股道瓊開盤一度狂瀉千點 恐慌指數飆 美債價格揚