金正恩部署250具新飛彈發射器至南部 稱親自設計

北韓領袖金正恩。 （路透）

北韓 中央通信社（KCNA）今天報導，北韓領袖金正恩 監督運送250具新的戰術彈道飛彈發射器到駐紮在南部邊境的部隊，還說這批武器是捍衛主權的「強大寶劍」。

綜合法新社和路透社報導，北韓中央通信社也提到，「移交250具新型戰術彈道飛彈發射器到邊界軍事單位的儀式」已於昨天在首都平壤舉行，由金正恩主持。

根據報導，金正恩在演說中表示，這批飛彈發射器是「最新戰術攻擊武器」，且是他「親自設計」。

南韓 合同參謀本部發言人李成俊（Lee Sung Joon，音譯）在媒體簡報會中說：「我們認為（飛彈發射器）意在不同用途，例如攻擊或威脅南韓…在邊界附近部署，意味著射程不長。」

北韓與南韓的關係正處於多年來最低點之一，北韓不斷執行武器測試，並施放許多垃圾氣球到南韓。

作為回應，南韓則恢復在邊界沿線的宣傳廣播，中止減緩緊張關係的軍事協議，並重啟邊界附近的實彈演習。

北韓中央通信社報導，金正恩演說時表示，在國家遭受洪災之際展示新武器，是「展現黨推動強化國防能力的堅決意志」。

北韓北部地區上月底受到暴雨侵襲，南韓媒體指稱可能有多達1500人喪命。金正恩抨擊這些報導是抹黑污衊北韓形象的「誹謗行動」。北韓聲稱新義州（Sinuiju）地區災情最慘重，但完全無人傷亡。