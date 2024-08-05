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有警方隨車保護 墨西哥記者仍遭歹徒槍擊身亡

中央社／墨西哥塞拉亞市5日綜合外電報導

墨西哥一名犯罪線記者昨天遭槍擊身亡，襲擊發生時，這名記者其實有因過去經歷死亡威脅而獲得警方貼身保護。

法新社報導，遭槍殺的諾格斯（Alejandro Martinez Noguez）生前是一個廣受歡迎網路新聞媒體的負責人。中部瓜納華托州（Guanajuato）塞拉亞市（Celaya）安全部門指出，諾格斯昨天完成報導工作後，與保鏢同搭一車時遇襲身亡。

安全部門的聲明指出，「一輛皮卡車內的民間攻擊者手持長管槍枝，朝市府分派給諾格斯和他保鑣團隊的車開槍」。

警方消息人士告訴法新社，與諾格斯同行的公路警察對攻擊者開槍回擊，但後座的諾格斯頭部中彈，緊急送醫仍不治身亡。

消息人士指出，另一車上的一名女性遭流彈波及受傷。

政府官員告訴法新社，諾格斯2022年曾在一次槍擊事件中倖存下來，自此根據聯邦政府一項替生命受到威脅的記者所安排的計畫，接受市府保護。

多個新聞倡議團體指出，在毒品走私相關暴力影響下，對記者來說，墨西哥是全球最危險的國家之一。

根據無國界記者組織（Reporters Without Borders，RSF）資料，自1994年以來，有超過150名新聞從業人員在墨西哥遇害。

墨西哥 槍擊 毒品

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