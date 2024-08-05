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日本酷暑 長者倒斃戶外 JR鐵軌變形停駛 工人忙拿冰塊幫軌道降溫

編譯中心╱綜合4日電
日本連日飆高溫不僅造成多名長者倒斃戶外 ，電車鐵軌也在高溫下變形，列車行駛中突感搖晃。圖為行人撐著陽傘走在銀座街頭。(美聯社)
日本連日飆高溫不僅造成多名長者倒斃戶外 ，電車鐵軌也在高溫下變形，列車行駛中突感搖晃。圖為行人撐著陽傘走在銀座街頭。(美聯社)

高溫熱浪近日席捲日本多地，日本氣象廳預報，酷熱天氣4日在多區持續，部分地區可能出現接近40℃高溫。與此同時，日本近日接連發生數起長者倒卧戶外的死亡案例，死因皆為疑似中暑。

日本NHK報導，日本各地近日續飆高溫，3日全境有291地出現逾35℃的「猛暑日」，數量創今年新高。據報導，8月3日下午1時過後，有路人發現一名90多歲女性倒卧鳥取市鹿野町馬路上，隨即通報消防單位。這名老婦被送醫後仍宣告不治。

消防單位表示，根據醫院說法，老婦死因疑為中暑。鳥取市3日最高溫達37.4℃，創當地今年入夏新高紀錄。

8月2日下午4時20分左右，在大分市野津原地區，一名住在當地的84歲高齡婦人被發現倒卧在田間小路上，消防人員抵達時確認老婦已當場死亡。警方表示，老婦死因疑為中暑。氣象廳表示，大分市當天最高氣溫達36.2℃，大分縣政府也針對高溫發布中暑警戒警報。

東京消防廳說，東京都上月有約9.1萬人因中暑被緊急送院，較去年同期多出近2600人，是1936年有相關統計以來最多。

另據朝日新聞報導，鹿兒島縣日置市的JR鹿兒島線，4日因鐵軌在炎熱高溫下變形，造成市來站到鹿兒島中央站間一度停駛。有鐵路工人因此出動大冰塊，為鐵軌降溫。

JR九州表示，今天下午2時左右，一列行駛在伊集院站附近的列車駕駛突然「感覺左右搖晃」，因而回報行控中心。

除了日置市外，讀賣新聞報導，一列電車在8月1日下午3時25分左右行經熊本縣宇城市小川町的JR鹿兒島線小川站附近時，司機員突然感到左右搖晃，經過現地調查確認是因為天氣太熱造成鐵軌變形。

另外，行經岐阜縣的長良川鐵道，8月2日也被發現鐵軌變形，一度造成部分路段列車停駛，研判應是受到猛暑影響。

日本電車示意圖。(本報資料照片)
日本電車示意圖。(本報資料照片)

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