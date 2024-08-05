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孟加拉示威再爆衝突 近百人死 全國宵禁

編譯中心╱綜合4日電
孟加拉各地4日再次爆發反政府抗議活動，造成近100 人死亡、數百人受傷；圖為示威者用棍棒占據街道，點燃物品燃燒。(路透)
孟加拉各地4日再次爆發反政府抗議活動，造成近100 人死亡、數百人受傷；圖為示威者用棍棒占據街道，點燃物品燃燒。(路透)

孟加拉因公職配額制爭議引發的示威4日演變成新一輪嚴重流血衝突，造成首都達卡等起碼11個地區近100人死亡、數百人受傷。該國主要孟加拉語日報 Prothom Alo 稱，至少95人在暴力事件中死亡，其中包括至少14名警察。 Channel 24新聞媒體報導，至少85人死亡。

路透報導，全國數以萬計的民眾昨天再次上街，要求執政15年的總理哈希納（Sheikh Hasina）下台，遭遇親政府人士持刀、棍等攻擊，加上警方射催淚彈甚至開槍鎮壓，造成大批傷亡。孟加拉內政部宣布從4日下午6時起無限期實施全國宵禁。上月學生團體因反對公務員職缺配額制度發起抗議，隨後引發全國性致命動亂。

這場騷亂先前促使政府一度關閉全國行動網路服務，也成為哈希納在1月大選中連續第4個任期獲勝後爆發致命抗議以來的最大考驗。這次大選遭到主要反對黨「孟加拉民族主義黨」的杯葛。

4日，示威民眾封鎖主要高速公路，抗議學生也發起「不合作計畫」，以呼籲總理下台。暴力事件在全國各地持續蔓延。

哈希納在國家安全小組會議後表示，「現在在街頭抗議的人不是學生，而是企圖破壞國家穩定的恐怖分子。我呼籲同胞們用強而有力的手段壓制這些恐怖分子。」

目擊者表示，在孟國中部的蒙希甘吉縣（Munshiganj）中心地帶，示威民眾、警察和執政黨活動人士爆發三方衝突，2名建築工人在上班途中喪生，另有30人受傷。

根據其他目擊者的說法，在西北部帕布納縣（Pabna），示威者與執政黨人民聯盟黨（Awami League）的支持者發生衝突，造成至少3人死亡、50人受傷。

醫院高層稱，北部博格拉縣（Bogura）也有2人在暴力事件中喪生；其他9個地區也有20人死亡。

在首都達卡（Dhaka），1間醫學院附設醫院遭到破壞，車輛被縱火焚燒，包括1輛救護車。

電信公司指出，在最近的示威活動中，政府第2度關閉高速網路服務，社群媒體平台臉書（Facebook）和通訊軟體WhatsApp無法使用，即使透過寬頻連線也是如此。

宵禁 社群媒體 內政部

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