13年來最嚴重 英多地示威變騷亂 近百人被捕

英國周末爆發13年來最大規模的反移民騷亂，羅瑟勒姆某酒店外4日的騷亂中，有人向警察投擲椅子。(美聯社)

﻿一則假訊息引爆英國多個城市13年來最大規模的反移民 騷亂。利物浦、曼徹斯特、布里斯托、貝爾法斯特和南約克等地，周末均舉行不同規模的抗議示威，後演變成騷亂，造成多名警察受傷，近百人被捕，全國2000多座清真寺處於警戒狀態。英國新內閣組建不到一個月，首相施凱爾 的蜜月期猝然結束，壓力倍增。

英國每日郵報報導，英國抗議浪潮源於7月底發生的一場凶案。7月29日，一名17歲男子持刀闖入南港一家兒童舞蹈班行凶，導致3名6歲至9歲兒童死亡，至少8人受傷。原本當局因為嫌犯未成年而不公開其姓名，不料社交媒體上迅速傳播的假信息稱，持刀襲擊者是一名激進穆斯林移民，之後數百名反移民抗議者捲入城鎮騷亂。

報導指出，網路上流傳的假訊息引發了特定族群的仇恨，極右翼勢力趁機煽動，導致騷亂迅速蔓延至多個城市。

儘管英國警方已證實17歲的嫌疑人魯達庫巴納（Axel Rudakubana）出生在英國，但反移民示威者的抗議活動仍在繼續，並演變成打砸、縱火 和搶劫。

4日下午，憤怒的極右翼示威者衝擊南約克郡羅瑟勒姆一家收容移民和難民的酒店，並與警察發生暴力衝突，至少一名防暴警察受傷被抬走。

同日在米德爾斯堡，300多名示威者向該市的紀念碑遊行，警方派出警犬阻止遊行隊伍衝破防線。至少有兩人被戴上手銬帶走，同時有人拋擲了數塊石板、汽水和塑料瓶。

3日，在紹斯波特，抗議者向警察投擲燃燒瓶、磚塊，有39名警察在衝突中受傷；在倫敦，數千名抗議者在首相官邸附近與警察發生暴力衝突，超過100名抗議者被捕；在桑德蘭的抗議活動中，一棟警察局大樓被洗劫一空，相鄰建築物被縱火焚燒；在貝爾法斯特，抗議者在清真寺外砸碎了一家咖啡館的窗戶，並向媒體記者投擲磚頭；在利物浦，約1000名反移民抗議者與反抗議者發生衝突，其中一些人高喊仇視言論。

這是英格蘭自2011年夏天以來面臨最嚴重的一次騷亂，當時倫敦北部發生了警察殺害一名混血男子，引發大規模示威。

英國首相施凱爾譴責相關暴力行為，並稱抗議者利用社會悲痛情緒製造騷亂。英國內政大臣庫珀表示，任何參與犯罪騷亂和暴力行為的人都將付出代價，並稱不排除調用軍隊鎮暴。

媒體評論，英國新首相施凱爾領導的工黨原本希望，大選的壓倒性勝利能夠帶來振奮作用，然而一系列迫在眉睫的挑戰，使新政府上台的蜜月期不到一個月便猝然結束。