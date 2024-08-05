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阻伊朗報復以色列 約旦外長急訪德黑蘭 美英加籲公民速撤

編譯中心╱綜合4日電
以色列北部4日清晨防空警報大作，以軍證實偵測到黎巴嫩方向發射出近30枚火箭。圖為鐵穹於4日攔截火箭畫面。(美聯社)
以色列北部4日清晨防空警報大作，以軍證實偵測到黎巴嫩方向發射出近30枚火箭。圖為鐵穹於4日攔截火箭畫面。(美聯社)

哈瑪斯領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）在德黑蘭遇襲身亡後，約旦外交部長沙法迪（Ayman Al Safadi）4日罕見訪問德黑蘭，與伊朗外長討論區域局勢。隨著中東緊張升高，加拿大已警告公民避免前往以色列旅遊，美國與英國等國政府也呼籲公民離開黎巴嫩。

路透報導，哈尼雅遭到暗殺後，區域緊張局勢急遽升高。哈瑪斯和伊朗都指責以色列暗殺哈尼雅，並揚言報復；以色列既未聲稱犯案，也沒有否認。

報導稱，沙法迪將與伊朗外長巴格瑞（Ali Bagheri）會商，可能在為阻止伊朗對以色列發動大規模報復攻擊，做最後的斡旋調停。

在沙法迪訪問伊朗前，美國、法國、英國、義大利和埃及等國4日持續進行外交接觸，以避免局勢進一步升級。法國外交部3日表示，法國和美國外長呼籲中東各方「保持最大限度的克制」，以防止地區衝突。

伊朗和約旦正設法改善雙邊關係。之前約旦當局指責敘利亞親伊朗民兵向該國走私毒品，並參與攔截伊朗去年4月對以色列的首次直接攻擊，進而導致最近兩國關係陷入緊張。

而4日稍早，以色列北部清晨防空警報大作，以軍證實偵測到黎巴嫩方向發射出的將近30枚火箭，其中絕大多數已經被鐵穹防空系統（Iron Dome）攔截，目前並未傳出任何人員傷亡消息。不久後，以色列空軍襲擊伊朗扶植的黎巴嫩民兵組織真主黨發射器，並且攻擊黎巴嫩南部馬濟歐雲（Marjaayoun）。黎巴嫩媒體亦報導，以色列空軍攻擊南部馬穆迪亞（Al-Mahmoudiya）2個地點。

與此同時，而2名來自「青年運動」的消息人士說，青年運動在葉門北部薩達省（Saada）上空擊落美國MQ-9死神無人偵察機。路透報導，這次襲擊是自以色列在荷台達港（Hodeidah Port）對青年運動進行報復性空襲以來，青年運動首次宣稱對攻擊負責。

青年運動叛軍無人機於7月19日攻擊以色列特拉維夫，造成一位平民喪生。對此，以色列隔日派戰鬥機襲擊青年運動掌控的紅海港巿荷台達，有至少80人受傷。

以色列襲擊行動在荷台達港區引發大火。青年運動的衛生部當時透過青年運動旗下媒體發布聲明，「造成80人受傷，他們大部分被嚴重燒傷」。聲明沒有提到人員死亡情況。

此外，以色列首都特拉維夫郊區的荷隆市（Holon）4日發生匪徒持刀攻擊民眾事件，造成2人死亡、2人受傷，之後警方擊斃一名巴勒斯坦嫌犯。

以色列 伊朗 哈瑪斯

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