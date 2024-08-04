奪走逾200條人命…貝魯特港口爆炸4周年 紀念活動被全面戰爭憂慮籠罩

4年前的今天，黎巴嫩首都貝魯特港口爆炸案奪走超過220條人命。如今，氣氛哀傷肅穆的紀念活動又被以色列和真主黨可能爆發全面戰爭的擔憂所籠罩。圖為7月29日，黎巴嫩貝魯特貝魯特港口周圍的景色。（新華社）

4年前的今天，黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）港口爆炸案奪走超過220條人命。如今，氣氛哀傷肅穆的紀念活動被以色列 和真主黨可能爆發全面戰爭的擔憂所籠罩。

法新社報導，數場遊行的人群將於今天下午聚集在港口，悼念罹難者並要求伸張正義。

2020年8月4日，貝魯特港發生大爆炸，造成逾220人死亡、至少6500人受傷，首都大片地區被毀，但迄今仍然沒有任何人為這場史上最大的非核爆炸之一負起責任。黎巴嫩當局表示，這場爆炸是由任意存放的硝酸銨肥料起火引發。

聯合國黎巴嫩事務特別協調員普拉斯哈爾特（Jeanine Hennis-Plasschaert）昨天發布聲明表示，「這樣的一場人為災難竟然完全沒人被究責，令人震驚。人們期盼有關當局努力不懈，掃除所有障礙…但事實完全相反」。她呼籲進行「公正、徹底、透明的調查，以找出真相和伸張正義，並追究相關責任。」

今年的貝魯特港爆炸紀念活動籠罩在可能爆發進一步災難的陰影之下。自巴勒斯坦 伊斯蘭主義組織哈瑪斯 （Hamas）去年10月7日闖入以色列發動攻擊、引發以哈戰爭以來，哈瑪斯盟友真主黨（Hezbollah）多次和以色列軍隊爆發跨界交火，許多人擔憂全面衝突可能席捲黎巴嫩。