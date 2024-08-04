菲德同意深化防衛關係 「未點名中國」但喊反對南海單方面擴張企圖

菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro Jr.）與德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）4日在馬尼拉會面，討論全球安全環境趨勢、菲德兩國強化雙邊防衛合作，以及印太與東歐地區的區域形勢。（路透）

菲律賓與德國國防部 長今天在馬尼拉會面，同意深化防衛關係，並強調反對任何透過武力或恫嚇方式、單方面在南海進行擴張的企圖。兩人雖未點名任何國家，但明顯是針對中國。

菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro Jr.）與德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）4日在馬尼拉會面，討論全球安全環境趨勢、菲德兩國強化雙邊防衛合作，以及印太與東歐地區的區域形勢。

今年是菲德建交70周年紀念，佩斯托瑞斯也是首位訪問菲律賓的德國國防部長。

根據會後發布的聯合聲明，鐵歐多洛和佩斯托瑞斯強調和平的重要性，並「強烈反對」任何透過武力或脅迫方式、單方面進行擴張的企圖。

兩人也重申「堅定支持」符合「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）規範的航行、飛越以及和平使用海洋等自由，並同意持續推動UNCLOS的廣泛落實，作為進行海洋活動的法律框架。

聯合聲明並稱，2016年南海仲裁是針對菲中南海爭議的最終裁決，且具有法律約束力。

菲律賓於2013年將菲中南海爭議告上在海牙的常設仲裁法院。常設仲裁法院2016年7月裁決，中國的南海9段線在國際法之下不具效力，意味北京以歷史權利為依據在南海索討的大部分區域，在UNCLOS之下都屬於公海。

此外，兩人特別談及烏克蘭 局勢，強調有必要依據聯合國憲章的原則，為烏克蘭促成公義且長久的和平，同時呼籲透過外交努力來達成這個目標。

德國是菲律賓最早的正式防衛夥伴之一，兩國曾在1974年簽署菲律賓軍人在德受訓行政協議。如今在兩國各自面對的安全挑戰之下，鐵歐多洛和佩斯托瑞斯展現重振深化防衛關係的意願。

根據聯合聲明，兩人同意建立長期軍事合作關係，包括拓展訓練合作與雙邊交流，探索擴大雙邊軍備武器合作以及投入更多共同計畫。

菲律賓也歡迎德國申請以觀察員身分參與東南亞國家協會（ASEAN）擴大國防部長會議（ADMM-Plus）附屬的專家工作小組（EWGs）。

鐵歐多洛和佩斯托瑞斯是在菲中南海爭議再次升溫之際會面。

中國海警6月中旬開始執行新規，可逮捕涉嫌侵入的外國人，引起菲國抗議；另一方面，菲方也多次指控中方阻撓物資補給及醫療後送行動。

中國海警人員曾在6月17日於仁愛暗沙一帶對菲律賓海軍船隻揮舞刀斧，並登船奪走槍枝、導航設備和其他補給品，數名菲國海軍人員受傷，其中1人失去右手拇指，成為菲中之間近年來最嚴重的衝突事件。