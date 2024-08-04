奧運性別風波 義大利拳擊協會打臉國際拳總拒領獎金

義大利選手卡里妮(前)1日主動棄權奧運比賽。(歐新社)

爭議眾多的國際拳擊總會（IBA）鼓動女拳手性別風波，擬頒高額獎金給在巴黎奧運 哭泣退賽的義大利 女拳手卡里妮（Angela Carini）及所屬協會。義大利拳擊協會不領情，發表聲明稱不會接受。

卡里妮1日對上陷入性別爭議的阿爾及利亞選手哈利夫（Imane Khelif），開賽僅46秒即決定棄賽。多位名人以國際拳總去年曾判定哈利夫和台灣拳后林郁婷未通過性別測試為由，主張兩人不應參加女子比賽。此論點遭國際奧會（IOC）嚴正駁斥，國際拳總也被翻出有貪腐不公等紀錄。

國際拳總昨天再度出招，擬以奪得「奧運金牌」規格，頒發卡里妮5萬美元，所屬義大利拳擊協會2.5萬美元，教練2.5萬美元，總計獎金10萬美元。

對此義大利拳擊協會（La federazione pugilistica italiana, FPI）聲明指出，對於某些媒體報導該協會將接受國際拳總主席克列姆列夫（Umar Kremlev）的獎金，該協會予以嚴正否認。

義大利媒體報導，義大利拳擊協會強調，該協會不願涉入近日這起政治性多於體育性的衝突，協會和教練都不會接受國際拳總的獎金。該協會另向義大利媒體表示，選手卡里妮也不打算接受這份獎金。

義媒報導，義大利拳擊協會將與名聲不佳的國際拳總「保持距離」，克列姆列夫是一個俄羅斯寡頭財閥（oligarchs），與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）交好，兩人經常一同出現在許多場合。

義大利通訊社安莎（ANSA）報導，在俄羅斯入侵烏克蘭後，克列姆列夫仍讓俄羅斯、白俄羅斯 參加世界拳擊賽，大肆宣揚其國旗與國歌，讓國際拳總惡名昭彰。各界皆期待由新機構來主導局面，近期已有一個世界拳擊（World Boxing）組織成立，義大利拳擊協會也加入了這個組織。