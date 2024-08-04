北韓傳水災困5千人、淹3千公頃農田 金正恩斥南韓造謠

這張2024年7月31日釋出的照片顯示，北韓最高領導人金正恩乘搭橡皮艇視察水災地區。（路透）

北韓 平安北道和慈江道等地從7月25日開始連續三天暴雨，導致新義州市和義州郡超過4100套住宅、約3000公頃農田及大量公共設施、公路和鐵路被淹沒，5000多名義州郡居民被困；南韓 政府指出，北韓迅速公開水災情況相當罕見，顯示災情非常嚴重，可能會影響秋季糧食產量，並稱願意向「北韓災難收害者」、「緊急提供」人道援助。

南韓「朝鮮電視台」(TV Chosun)報導稱，可能有救災人員在直升機墜機中喪命，此報導後來為其他媒體轉載，但根據北韓官媒中央通信社(Korean Central News Agency, KCNA)報導，金正恩 猛烈抨擊這些報導「散布不實謠言」。

北韓中央通信社3日表示，金正恩嚴厲譴責南韓(ROK)敗類根深蒂固的習慣和卑鄙本質，並指，洪水的報導構成了南韓一場「抹黑活動，旨在為我們帶來恥辱並玷汙」北韓的形象。

朝中社7月31日報導，北韓出動空軍直升機、海軍和邊境警備隊進行搜救，順利完成營救任務。北韓北韓媒體1日還公開最高領導人金正恩7月28日至31日視察水災現場的照片和視頻，金正恩乘坐救生艇親自到達受災地區，表示將在最短時間內採取強有力的國家性救災重建措施。

金正恩在水災害現場嚴厲批評幹部，指他們未能制定有效的防水對策，導致災難性後果。金正恩說：「主要官員的流氓思想和形式主義問題非常嚴重。」專家認為，金正恩親自視察災區，是為了安撫民心，同時將責任轉嫁給高層官員。值得注意的是，北韓並未披露具體的傷亡和財產損失情況。

北韓7月29日至30日在新義州災區舉行緊急擴大會議，追究水災責任，並更換社會安全相（警察廳長）以及平安北道和慈江道的道黨委員會責任秘書。

韓媒北韓電視台（TV Chosun）3日報導， 此次暴雨造成的死亡和失蹤人數可能在1100至1500人之間。

南韓文化日報2日引述消息人士稱，新義州地區的水災原因是由於7月27日的暴雨和漲潮，導致鴨綠江水位上升，無法順利排出，最終引發大範圍的淹沒。

面對北韓的水災，南韓紅十字會1日發聲明稱，韓方已準備好就救援物資的需求、援助規模以及物資運送方式與朝方進行討論，並期待平壤方面能迅速回應。南韓政府2日再通過朝韓聯絡辦公室聯繫朝方，但平壤尚未回應。

平壤對於災情說詞反覆，7月31日稱官員疏忽防災職責，導致了數量不明的傷亡，但並未說明具體地點，然而3日又改口在新義州地區完全沒有人員傷亡，平壤稱該地區遭受了「最嚴重的洪水破壞」。