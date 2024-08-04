中東最險時刻…伊朗揚言報復 耶路撒冷90秒躲防空洞

面對伊朗揚言報復，耶路撒冷市府向市民發布遇襲時的指引；圖為耶路撒冷市中心，一名婦女日前經過海報，海報上顯示了哈瑪斯在加薩扣押的一些以色列人質。（歐新社）

面對伊朗 揚言報復，以色列 大城特拉維夫瀰漫焦慮，街道行人減少、民眾情緒緊繃，另一大城耶路撒冷市府更向市民發布遇襲時的指引，包括民眾必須能在90秒內躲到防空洞、先備妥可供3天維生的充足食物和水等；當地超市也出現民生必需品銷量激增，尤其是食品。

CNN報導說，耶路撒冷市府已發放一份文件，列出將作為避難所的停車場及各處防空洞，並建議市民先前往打掃準備；市民也應做好要在防空洞避難幾天的準備，並因應恐連續數天的停電。

該文件另建議民眾儲備電池、手電筒和藥品等所需物資。以色列連鎖超市Victory指稱，部分商品銷量已比往常增加3成，民眾大多購買罐頭、穀片、義大利麵、冷凍肉、瓶裝水、衛生紙和濕紙巾。

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另據總部在倫敦的媒體「中東之眼」影片，特拉維夫民眾情緒複雜。一名婦女說，她覺得沒安全感，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯 領袖哈尼雅7月31日遇刺身亡後，她就取消當天上午的行程安排。另一名女子說，雖「樂見」哈尼雅之死，但也清楚衝突恐進一步擴大。

半島電視台2日引述正在特拉維夫的以色列政治專家戈柏報導，當地普遍瀰漫焦慮，但仍遠不及去年10月以哈開戰初期般六神無主。當時市民一度以為黎巴嫩武裝團體真主黨將南下攻擊。

戈柏提到，以色列民眾雖緊張，卻也覺得聽天由命，有人甚至認為這就是在敵人環伺下，以色列的宿命。

另據華爾街日報2日報導說，伊朗4月為報復以軍空襲伊朗駐敘利亞大使館，動用逾300架無人機和飛彈襲擊以色列前夕，曾先將此一決定拍電報通知外交官，讓美以提前準備；但伊朗這次卻將試圖避免中東爆發區域性戰爭的外交官拒於門外。

伊朗4月空襲以色列的絕大多數武器，最後在到達以國目標前就被擊落。但正致力阻止衝突加劇的美國和阿拉伯國家外交官，近日卻面臨伊朗和其盟友黎巴嫩真主黨「無言的憤怒」。德黑蘭與真主黨除了要為哈瑪斯領袖哈尼雅復仇，也要替在貝魯特南部遭以國「消滅」的真主黨最高軍事領袖舒庫爾雪恨。

一位已聽取德黑蘭簡報的伊朗外交官指稱，許多國家試圖說服伊朗勿升級局勢，但由於以色列近期發動的多起攻勢，這些勸阻已無疾而終、也徒勞無功，「以色列逾越一切紅線，伊朗的回應將既迅速又劇烈」。

外界對伊朗動向缺乏資訊，已使中東局勢步入去年10月以哈開戰以來最危險的時刻之一。一位美國官員說，尚無跡象顯示伊朗已決定是否以及如何應對，預料德黑蘭的回應可能在數天到一周後發生，美國政府正嚴陣以待。

白宮國安會前中東事務主任的塔柏勒表示，外交電報降低恐導致誤判形勢的下一步，其結果可能是衝突的螺旋式惡化與難以控制，而非像以色列與伊朗4月般有限度的一來一往。

美國前安全官員、加拿大皇家銀行地緣政治分析師克勞夫特則說，相較4月只是以色列與伊朗一對一交鋒，這次有多個敵對方交集，風險已提高。近幾天的事件恐引發危險的「戰爭迷霧」演變，使紅線難以察覺並擴大嚴重誤判的風險。