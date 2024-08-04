我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

真主黨攻擊？30枚火箭飛越以色列上空 防空警報大作

最終名單？賀錦麗3副手人選獲邀面試 盟友這特質大加分

曾惡搞東京選舉…日本N國黨 擬推30個「同姓同名」選議員

編譯中心／綜合3日電
東京都知事選舉因政治團體「保護國民防止NHK傷害黨」（簡稱N國黨）爆量提名24人，而出現海報公告欄被大量不相干非候選人占領的亂象。（中央社）
東京都知事選舉因政治團體「保護國民防止NHK傷害黨」（簡稱N國黨）爆量提名24人，而出現海報公告欄被大量不相干非候選人占領的亂象。（中央社）

今年7月舉行的日本東京都知事選舉被政治團體「N國黨」爆量提名惡搞，出現海報公告欄被不相干海報占領的亂象；日本明年夏天將舉行參議院選舉，N國黨黨魁立花孝志預告，他計畫在東京選區推出30個同名同姓的「立花孝志」參選。

「保護國民防止NHK傷害黨」（簡稱N國黨）黨魁立花孝志2日在國會舉行記者會，對於參議院選舉，他表示，「我們將努力在東京選區提出30名候選人。我們必須提前預告，所以現在宣布要推出30人，接著將盡全力招募」。

N國黨現任參議員濱田聰明年有意轉往參議院全國比例代表選舉，立花孝志表示，「參議院選舉有一條奇怪的法律規定，為了在全國比例選舉推出候選人，（在全國比例和各地選區合計）必須推出10名候選人，這是一條令人難以理解的法律」。

他說，因為N國黨在東京都知事選舉提名24名候選人，「這樣的話，我們要再一次在東京選區提名30人，至於為何選擇東京選區，原因是這裡的關注度特別高」。

立花孝志表示，「明年的參議院選舉，東京選區會出現30個立花孝志，不過立花我本人不會參選，這種手法在選舉中會非常有吸引力，非常有效果」，預告要推出30個同名同姓的候選人。他也開出支票，表示要是N國黨的得票率沒有達到2%，他就要考慮退出政壇。

N國黨在東京都知事選舉爆量提名24人，使得參選人數來到56人，創史上新高，甚至超越東京都選舉管理委員會（都選管）事前準備的48格候選人海報公告欄，有候選人被迫把海報貼在欄外，主張影響了選舉的公平性。

立花孝志對此表示，N國黨這麼做的初衷是為了減少海報公告欄，因為這些公告欄完全沒有意義，而明年的參議院選舉將是這個問題的試金石，海報公告欄會再次被提出來討論。

「保護國民防止NHK傷害黨」（簡稱N國黨）黨魁立花孝志。（美聯社資料照片）
「保護國民防止NHK傷害黨」（簡稱N國黨）黨魁立花孝志。（美聯社資料照片）

參議院 日本 支票

上一則

阿利安6型火箭難抗馬斯克SpaceX 歐洲勝算不大

下一則

真主黨攻擊？30枚火箭飛越以色列上空 防空警報大作

延伸閱讀

找得到？曾惡搞東京選舉 N國黨將推30個「同名同姓」選參議員

找得到？曾惡搞東京選舉 N國黨將推30個「同名同姓」選參議員
日本選手奧運「鍍金」獎勵差距大 高爾夫摘金最富

日本選手奧運「鍍金」獎勵差距大 高爾夫摘金最富
中籍研究生在日開BMW失控飛車 對向卡車方向盤都變形、司機身亡

中籍研究生在日開BMW失控飛車 對向卡車方向盤都變形、司機身亡
鑒於川普槍擊案 日相戶外演講首設3面防彈玻璃

鑒於川普槍擊案 日相戶外演講首設3面防彈玻璃

熱門新聞

在換囚行動中回到俄羅斯的包括一對間諜夫婦和他們的子女。途中抱花者為母親安娜·杜爾采娃(Anna Dultseva)和女兒。(路透)

俄國間諜夫婦子女 換囚飛機上才得知自己是俄羅斯人

2024-08-02 15:43
伊朗首都德黑蘭的民眾1日跟隨一輛載著巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯政治局主席哈尼雅（中）及其保鏢棺木的卡車。美聯社

哈尼雅遇刺 紐時：死於2個月前秘密藏入賓館的炸彈

2024-08-01 10:57
大韓航空的泡麵，月中後將以其他點心取代。（路透）

乘客難過...大韓航空經濟艙將不再提供泡麵 竟是「這原因」

2024-08-01 08:20
伊朗革命衛隊聲明證實，巴勒斯坦武裝團體最資深的首腦之一哈尼雅（Ismail Haniyeh）在伊朗遭到擊斃，但是並未說明幕後犯案主使。圖為哈尼雅3月在德黑蘭會晤伊朗外交部長。(美聯社)

哈瑪斯首腦哈尼雅赴伊朗參加總統就職典禮 遇襲遭擊斃身亡

2024-07-30 23:26
一位女性發現老公突然一直跑演唱會，一查果然有鬼。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com＠picjumbo.com）

丈夫不愛聽音樂卻突勤跑演唱會 人妻懷疑一查果然有鬼

2024-08-02 19:50
巴黎27日發生大停電。圖為巴黎鐵塔。（美聯社）

「光之城」巴黎發生大停電、原因不明 奧運賽事恐受阻

2024-07-27 21:30

超人氣

更多 >
無視中國教練握手？法國飛魚道歉了 谷愛凌刪所有互動

無視中國教練握手？法國飛魚道歉了 谷愛凌刪所有互動
大S兒子想出鏡 對汪小菲口出狂言驚呆網友

大S兒子想出鏡 對汪小菲口出狂言驚呆網友
巴奧桌球／奪冠後 陳夢擁抱孫穎莎時悄悄說…

巴奧桌球／奪冠後 陳夢擁抱孫穎莎時悄悄說…
巴奧田徑／世上最快的女人 聖露西亞運動員100公尺奪金

巴奧田徑／世上最快的女人 聖露西亞運動員100公尺奪金
4生肖8月風生水起 屬虎投資收益增、他們工作業績更好

4生肖8月風生水起 屬虎投資收益增、他們工作業績更好