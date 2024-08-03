哈尼雅之死爆內鬼 伊朗拘捕軍情界高官、飯店員工等20多人

哈尼雅之死凸顯伊朗國安漏洞，德黑蘭拘捕20多名涉案人士。圖為真主黨支持者2日在葉門抗議哈尼雅遇刺。（歐新社）

紐約時報 報導，哈瑪斯政治局主席哈尼雅（Ismail Haniyeh）7月31日下榻伊朗 德黑蘭北部國營飯店遭暗殺身亡，時間點發生在新總統宣誓就職不久後，本該是首都重兵戒備的時刻卻發生外賓遇刺，凸顯德黑蘭國家安全出現嚴重漏洞，如今兩名知情人士透露，當局至今拘捕20多名牽涉案件的人士，其中不乏情報界、軍界資深官員與國營旅館員工。

兩名伊朗官員透露，目前全案交由伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards Corps）特別情報單位負責調查，希望找出策畫暗殺團隊的成員、助手與實際執行的人員。革命衛隊尚未說明遭拘捕人士與案件細節，僅宣告將祭出嚴峻反擊。

紐約時報分析，哈尼雅之死凸顯伊朗在情報與國家安全的崩潰，不僅沒能保護重要盟友，也無法遏制以色列 情報單位摩薩德的滲透，對伊朗聲譽造成嚴重打擊。

革命衛隊3日說明，哈尼雅在德黑蘭遭到「彈頭約7公斤的短程投射物」暗殺，並聲稱「行動是猶太復國主義政權設計與實施，且得到美國犯罪政府的支持」。

伊朗議會國家安全委員會成員阿達斯塔尼（Ahmad Bakhshayesh Ardastani）3日坦承，國內安全和情報系同存在「漏洞和雜質」，他表示哈尼雅之死有「兩種可能情況」：「一種是以色列使用無人機，從德黑蘭北部山區瞄準射擊；第二種是沒有派出無人機，而是部分內鬼已經部署在同個山區地點，並且使用類似飛彈的武器進行暗殺。」

另外有國際媒體報導，哈尼雅是遭到事先布置在屋內的爆炸裝置所殺害，有可能是摩薩德旗下探員。每日電訊報報導，該裝置被安裝在3個不同房間，顯示行動經過縝密策畫。

每日電訊報更表示，原本幕後主使計畫在5月伊朗前總統萊希（Ebrahim Raisi）葬禮禁行暗殺，不過由於建築內部有大量民眾，大幅增加失敗風險，計畫因而喊卡。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：