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找得到？曾惡搞東京選舉 N國黨將推30個「同名同姓」選參議員

中央社／東京3日專電
「保護國民防止NHK傷害黨」（簡稱N國黨）黨魁立花孝志。（美聯社資料照）
「保護國民防止NHK傷害黨」（簡稱N國黨）黨魁立花孝志。（美聯社資料照）

今年7月舉行的日本東京都知事選舉被政治團體「N國黨」爆量提名惡搞，出現海報公告欄被不相干海報占領的亂象。日本明年夏天將舉行參議院選舉，N國黨黨魁立花孝志預告，他計劃在東京選區推出30個同名同姓的「立花孝志」參選。

「保護國民防止NHK傷害黨」（簡稱N國黨）黨魁立花孝志2日在國會舉行記者會，對於參議院選舉，他表示，「我們將努力在東京選區提出30名候選人。我們必須提前預告，所以現在宣布要推出30人，接著將盡全力招募」。

N國黨現任參議員濱田聰明年有意轉往參議院全國比例代表選舉，立花孝志表示，「參議院選舉有一條奇怪的法律規定，為了在全國比例選舉推出候選人，（在全國比例和各地選區合計）必須推出10名候選人，這是一條令人難以理解的法律」。

他說，因為N國黨在東京都知事選舉提名24名候選人，「這樣的話，我們要再一次在東京選區提名30人，至於為何選擇東京選區，原因是這裡的關注度特別高」。

立花孝志表示，「明年的參議院選舉，東京選區會出現30個立花孝志，不過立花我本人不會參選，這種手法在選舉中會非常有吸引力，非常有效果」，預告要推出30個同名同姓的候選人。他也開出支票，表示要是N國黨的得票率沒有達到2%，他就要考慮退出政壇。

N國黨在東京都知事選舉爆量提名24人，使得參選人數來到56人，創史上新高，甚至超越東京都選舉管理委員會（都選管）事前準備的48格候選人海報公告欄，有候選人被迫把海報貼在欄外，主張影響了選舉的公平性。

立花孝志對此表示，N國黨這麼做的初衷是為了減少海報公告欄，因為這些公告欄完全沒有意義，而明年的參議院選舉將是這個問題的試金石，海報公告欄會再次被提出來討論。

至於投入24人參選，再把公告欄欄位轉售給第三方打廣告，究竟有沒有回本。立花孝志表示，東京都一共有1萬4000處選舉海報公告欄，N國黨以張貼每一處需要捐款5000日圓到1萬日圓的價格，轉讓張貼海報的權利。

他表示，「聽說拿到大約550萬日圓捐款，大多數都是捐5000日圓，簡單算一下大概有1000處被張貼了第三方海報，但也有人根本沒捐款就直接貼海報，所以大概有2000處被張貼」。

立花孝志表示，東京都知事選舉每名候選人的保證金為300萬日圓，N國黨24人共繳交7200萬日圓保證金，「就算能以5000日圓的價格出售所有公告欄，1萬4000處也只能收到7000萬日圓」，所以一開始就抱著虧本的覺悟。

不過，立花孝志也表示，最終收到的金額「比預期的要少很多」，他認為原因出在電視台和報紙的偏頗報導，但是透過張貼貓狗的照片，原本不關心選舉的人也會注意到公告欄，這次東京都知事選舉的投票率提高了5%，「不能否認有我們劫持海報公告欄的功勞」。

參議院 日本 支票

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