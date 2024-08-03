我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2024LA桌球公開賽 400選手角逐大獎

可致命裂谷熱蔓延 洛杉磯縣病例增加

以色列無人機攻擊約旦河西岸 巴勒斯坦方稱釀5死

中央社／約旦河西岸3日綜合外電報導
據巴勒斯坦的通訊社和消息人士說法，1架以色列無人機3日打擊約旦河西岸的圖卡瑞姆一帶，造成5人死亡。以色列軍方則稱其打擊一個「恐怖組織小組」。（美聯社）
據巴勒斯坦的通訊社和消息人士說法，1架以色列無人機3日打擊約旦河西岸的圖卡瑞姆一帶，造成5人死亡。以色列軍方則稱其打擊一個「恐怖組織小組」。（美聯社）

巴勒斯坦的通訊社和消息人士說法，1架以色列無人機3日打擊約旦河西岸（West Bank）的圖卡瑞姆一帶，造成5人死亡。以色列軍方則稱其打擊一個「恐怖組織小組」。

法新社報導，圖卡瑞姆（Tulkarem）的薩貝特薩貝特醫院（Thabet Thabet Hospital）院長透過聲明表示，「1架以色列無人機在圖卡瑞姆的柴塔村（Zeita）附近打擊1輛巴勒斯坦車輛後」，有「5名殉道者」被送到這家醫院。

根據巴勒斯坦通訊社瓦法社（Wafa）報導，1架以色列軍方無人機朝1輛車發射「2枚飛彈」，造成車輛起火、5人喪生。

1名目擊人士在事發現場告訴法新社：「我住的地方離這裡不到50公尺。我們聽到爆炸聲後趕來，看到1輛車著火。」事發地點在圖卡瑞姆朝北通往柴塔的道路上。

瓦法社還說，以色列軍方已迅速將附近地區封鎖。

以色列軍方則透過簡短聲明表示：「以色列國防軍（IDF）的1個飛行器打擊了1輛車，以及在圖卡瑞姆一帶活動的恐怖組織小組。」此外未提供更多詳情。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

以色列 巴勒斯坦

上一則

疑涉毒品交易 台男雪梨遭15歲少年刺殺身亡

下一則

憂心中東緊張加劇 瑞典宣布關閉駐黎巴嫩大使館

延伸閱讀

憂中東衝突加劇 全球這些航空避飛伊朗、黎巴嫩領空

憂中東衝突加劇 全球這些航空避飛伊朗、黎巴嫩領空
悼念哈瑪斯領袖貼文疑被審查 土耳其禁用IG

悼念哈瑪斯領袖貼文疑被審查 土耳其禁用IG
防伊朗威脅 美軍緊急調派航母和更多艦機赴中東部署

防伊朗威脅 美軍緊急調派航母和更多艦機赴中東部署
國際志工加薩遇害 澳洲調查：以軍失誤但非蓄意

國際志工加薩遇害 澳洲調查：以軍失誤但非蓄意

熱門新聞

在換囚行動中回到俄羅斯的包括一對間諜夫婦和他們的子女。途中抱花者為母親安娜·杜爾采娃(Anna Dultseva)和女兒。(路透)

俄國間諜夫婦子女 換囚飛機上才得知自己是俄羅斯人

2024-08-02 15:43
伊朗首都德黑蘭的民眾1日跟隨一輛載著巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯政治局主席哈尼雅（中）及其保鏢棺木的卡車。美聯社

哈尼雅遇刺 紐時：死於2個月前秘密藏入賓館的炸彈

2024-08-01 10:57
大韓航空的泡麵，月中後將以其他點心取代。（路透）

乘客難過...大韓航空經濟艙將不再提供泡麵 竟是「這原因」

2024-08-01 08:20
伊朗革命衛隊聲明證實，巴勒斯坦武裝團體最資深的首腦之一哈尼雅（Ismail Haniyeh）在伊朗遭到擊斃，但是並未說明幕後犯案主使。圖為哈尼雅3月在德黑蘭會晤伊朗外交部長。(美聯社)

哈瑪斯首腦哈尼雅赴伊朗參加總統就職典禮 遇襲遭擊斃身亡

2024-07-30 23:26
巴黎27日發生大停電。圖為巴黎鐵塔。（美聯社）

「光之城」巴黎發生大停電、原因不明 奧運賽事恐受阻

2024-07-27 21:30
哈瑪斯首腦哈尼雅遇刺身亡，耶路撒冷阿克薩清真寺大院牆面掛上巨大畫像橫幅，上面畫著哈尼雅肖像和圓頂清真寺。(美聯社)

報復哈瑪斯首腦遇刺 傳伊朗最高領袖下令直接襲擊以色列

2024-07-31 19:55

超人氣

更多 >
12生肖八月運勢 屬羊貪心點無妨、他將迎來人生光輝時刻

12生肖八月運勢 屬羊貪心點無妨、他將迎來人生光輝時刻
巴奧／一歲半開始上中文學校 虎媽養出金牌奧運擊劍手

巴奧／一歲半開始上中文學校 虎媽養出金牌奧運擊劍手
當年跳水「亮晶晶」同在巴黎 一個帶貨 一個當裁判長

當年跳水「亮晶晶」同在巴黎 一個帶貨 一個當裁判長
林郁婷性別爭議延燒 醫師解釋什麼是DSD

林郁婷性別爭議延燒 醫師解釋什麼是DSD
飯店毛巾用完放哪好？ 業者拍片說明引網友慚愧：我都丟地上

飯店毛巾用完放哪好？ 業者拍片說明引網友慚愧：我都丟地上