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英持刀傷人釀3死掀動盪 又一城市陷騷亂警逮8人

中央社／倫敦2日綜合外電報導
英國內政部長古柏（Yvette Cooper）前往事發地為死去的3名女童敬獻鮮花。（美聯社）
英國內政部長古柏（Yvette Cooper）前往事發地為死去的3名女童敬獻鮮花。（美聯社）

英格蘭東北部城市桑德蘭（Sunderland）今天傍晚爆發騷亂，警方說員警面對「嚴重且持續的暴力」，這是與本週稍早造成3童死亡的大規模持刀傷人案有關的最新動盪。

法新社報導，諾桑比亞（Northumbria）總警司巴隆（Helena Barron）說，在發生數小時「極其惡劣」的騷亂後，有8人遭到逮捕，3名員警需要送醫治療。

英國廣播公司（BBC）播出的畫面顯示，數百名暴徒在桑德蘭市中心大肆破壞，攻擊警察並縱火焚燒至少一輛汽車與警察局旁邊的一棟建築。

上傳於社群媒體的其他影像顯示，現場施放煙火與照明彈時，戴著面罩的青年丟擲磚塊與其他物體。

巴隆說：「我們今天傍晚在桑德蘭目擊的駭人景象，完全令人無法接受。」她又說，我們看到的「混亂、暴力與破壞是無法被容忍的」。

巴隆補充說，除了遭到逮捕的8人外，「現在正在展開全面調查，以辨識該為此事負責的人」。

英格蘭西北部濱海城市南港（Southport）7月29日發生持刀傷人事件後，有多座英格蘭城鎮連續兩晚陷入騷亂，全國警察正在為定於本週末進行的極右翼集會與其他示威活動做準備。

倫敦都會區警察局（London's Metropolitan Police）表示，已為明天的挺巴勒斯坦與反移民抗議活動擬定了「符合比例原則且以風險為基礎」的計畫。西敏區（Westminster）7月31日的集會轉趨暴力，當時警方逮捕了111人。

然而，在英國全國平靜下來一晚後，桑德蘭2日發生的騷亂對接下幾天而言是不祥的預兆。

內政部長古柏（Yvette Cooper）在回應這些事件時撂下狠話，稱暴徒將「為他們的暴力與暴行付出代價」。她稱警方獲得「政府的全力支持，能盡可能採取最強硬的行動，確保暴徒面臨法律的全面制裁」。

古柏說：「他們不代表英國。」

英格蘭北部濱海城市南港7月29日一場以流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）為主題的舞蹈派對發生持刀刺人事件，英國數座城市之後陷入動盪不安，有關當局將騷亂歸咎於極右翼分子。

官員說，網路上關於英國17歲兇嫌魯達庫巴那（Axel Rudakubana）的不實訊息助長了這些騷亂。

泰勒絲 社群媒體 巴勒斯坦

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