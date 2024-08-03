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憂中東衝突加劇 全球這些航空避飛伊朗、黎巴嫩領空

編譯中心／綜合2日電
中東衝突情勢加劇，全球多家航空繞過伊朗、黎巴嫩領空避險；圖為新加坡航空。（路透）
中東衝突情勢加劇，全球多家航空繞過伊朗、黎巴嫩領空避險；圖為新加坡航空。（路透）

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）及黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的高階幹部日前遇襲身亡後，各界擔憂中東衝突可能加劇，至少有10間航空公司暫時停飛全部或部分往以色列航班，全球航空公司更紛紛改道，繞過伊朗和黎巴嫩領空。

路透報導，德國漢莎航空集團（Lufthansa Group）發言人1日表示，因應地區局勢緊張，已即時取消旗下航空公司往返特拉維夫（Tel Aviv）的客運和貨運航班，暫定停飛至8日；至於往返黎巴嫩首都貝魯特的航班則停飛至12日。

多家航空公司因擔憂中東衝突擴大，已避免航班飛越伊朗、黎巴嫩領空。圖為7月28日旅...
多家航空公司因擔憂中東衝突擴大，已避免航班飛越伊朗、黎巴嫩領空。圖為7月28日旅客在黎巴嫩機場航廈，觀看航班顯示板。（路透）

新加坡航空公司（SIA）也發表聲明，指旗下航班2日清晨起停止飛越伊朗領空，改用其他替代航線，強調安全第一；追蹤全球航班的Flightradar24網頁顯示，新加坡航空飛往倫敦希斯路機場（Heathrow Airport）的航班通過改為飛越土庫曼斯坦和阿塞拜疆，以避免飛越伊朗領空；台灣長榮航空和中華航空同日飛往荷蘭阿姆斯特丹的航班，也已繞過伊朗領空。

分享飛航風險資訊的航空業會員組織OPSGROUP已發公告，建議往返亞洲與歐洲的航班避開伊朗與伊拉克領空。杜拜航空（FlyDubai）和布魯塞爾航空（Brussels Airlines）也宣布取消航班。波羅的海航空（airBaltic）取消原定於1日及2日飛往以色列的航班。

知情人士透露，伊朗高官將會晤黎巴嫩、伊拉克及葉門等中東盟國官員，商議可能對以色列採取報復行動。

事實上，包含美國和歐洲航空公司在內的許多航空業者，已令旗下航班繞道避開伊朗，尤其是今年4月伊朗與以色列在互射飛彈和發動無人機空襲對方之後。

美國聯合航空（United Airlines）、達美航空（Delta Air Lines）與英國航空（British Airways）於7月31日已宣布取消飛往以色列航班，其中聯合航空無限期停飛至另行通知。

不過，包含阿拉伯聯合大公國（UAE）航空業者阿提哈德航空（Etihad Airways）、阿聯酋航空（Emirates Airlines）和杜拜航空（FlyDubai）、以及卡達航空（Qatar Airways）和土耳其航空（Turkish Airlines）在內，仍有許多航空公司的航班穿過伊朗領空。

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