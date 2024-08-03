鑒於川普槍擊案 日相戶外演講首設3面防彈玻璃

擔心政治人物被暴力攻擊，日本警方在重要政治人物露天演講時，將架設防彈玻璃防護；圖為日相岸田文雄戶外記者會，豎起三面防彈玻璃。（視頻截圖）

有鑑於世界各地對政治人物的攻擊情況不斷，日本 警方決定，日後所有政治人物露天演講都要架設防彈玻璃。在日本首相岸田文雄 7月31日視察新幹線建設工地，並且發表談話時，已執行此項措施。這是日本政治人物首次露天談話時架設防彈玻璃。

‎中廣新聞網引述日媒報導，日本警視廳要求，凡是有重要人物出訪時，維安要徹底，並且必要時要加裝防彈玻璃。日本首相岸田文雄在日本三重縣，視察新幹線工地，並發表談話時，警方就在岸田文雄前，架設了三面防彈玻璃。

朝日電視台報導，針對此事，日本內閣官房長官林芳正8月1日在記者會上表示，「鑒於美國發生了針對前總統川普的槍擊事件，（日本政府）對各都道府縣警方下達指示，要求靈活利用防彈設備。」

今年7月13日，美國前總統川普在賓州進行競選活動演說時，遭槍擊險些喪命；2022年7月8日，日本前首相安倍晉三在奈良，為自民黨眾議員候選人助講時被槍殺，震驚全日本。

事實上，岸田本人也曾經遭遇襲擊。2023年4月15日上午，岸田文雄在視察和歌山「雜賀崎漁港」時，一名24歲男子木村隆二，向岸田文雄投擲類似管狀炸彈的爆裂物。岸田並沒有受傷，不過現場一名維安警察，則是受到輕傷。

另據共同社報導，岸田日前就日本央行 進一步加息的決定表示，「向新的增長型經濟階段轉型的跡象變得明確」。他列舉了增長型經濟的具體例子，包括春季勞資談判（春鬥）漲薪、上調最低時薪、擴大設備投資及企業收益增加。

談及與央行之間的協調問題，岸田說：「從通縮型經濟轉型為增長型經濟至關重要，一直以來基於這一共識密切合作。」