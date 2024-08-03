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悼念哈瑪斯領袖貼文疑被審查 土耳其禁用IG

編譯中心／綜合2日電
哈瑪斯領袖哈尼雅遇刺身亡後，2日在卡達一座清真寺舉行告別式，哈瑪斯要員之一哈雅（中）出席並進行祈禱。（美聯社）
哈瑪斯領袖哈尼雅遇刺身亡後，2日在卡達一座清真寺舉行告別式，哈瑪斯要員之一哈雅（中）出席並進行祈禱。（美聯社）

土耳其電信監管單位2日封鎖了社群媒體Instagram，未提出任何解釋，疑似因為Instagram審查該國用戶哀悼巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）領袖之死的訊息。

中央社引述法新社報導，土耳其訊息和通信技術局（BTK）在官網發文指出：「Instagram.com因為2024年8月2日的決議被封鎖」。但BTK沒有提供更多細節。

許多生活在土耳其的Instagram用戶透過社群平台X抱怨，稱他們無法更新Instagram動態。根據當地媒體，在土耳其全國8500萬人口中，Instagram註冊用戶超過5000萬。

此前，土耳其總統首席發言人阿爾通（Fahrettin Altun）7月31日曾嚴厲批評Instagram，指控該平台「阻礙用戶發表對烈士哈尼雅（Ismail Haniyeh）的哀悼訊息」。

哈瑪斯政治領袖哈尼雅於德黑蘭（Tehran）參加伊朗總統就職典禮後，7月31日遇襲身亡，以色列被視為始作俑者。哈尼雅生前是土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）的親密盟友。

哈瑪斯領袖哈尼雅在伊朗首都德黑蘭遇刺身亡後，數百名民眾2日聚集在卡達境內最大的卡達國家清真寺（Qatar State Mosque/Imam Muhammad bin Abdul Wahhab Mosque）向他告別。出席告別式的哀悼民眾大排長龍，更有人在清真寺外忍受著氣溫高達攝氏44度的燠熱，跪在舖墊祈禱。

這起歸咎於以色列的暗殺攻擊，加深爆發區域戰爭的擔憂。以色列則尚未對事件發表評論。

哈瑪斯與以色列在加薩走廊的戰火已歷時將近10個月，哈尼雅在意圖終結這場戰爭的斡旋談判中扮演關鍵角色。如今他遇刺身亡致使復仇的聲浪高漲，並引發停火談判將無以為繼的質疑。

對於中東區域緊張升溫，法國2日呼籲造訪伊朗的國人立刻離開當地。法國外交部表示：「由於區域軍事衝突加劇的風險升高，我們請求訪問伊朗的法國國民盡速離境。」

土耳其 伊朗 哈瑪斯

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