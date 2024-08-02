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叛逃外交官爆料：川普若當選 北韓擬重啟核談

編譯盧思綸／綜合1日電
北韓駐古巴大使館參贊李一奎（如圖）於去年11月帶著妻兒逃往南韓，是2016年以來最高階外交官。（美聯社）
北韓駐古巴大使館參贊李一奎（如圖）於去年11月帶著妻兒逃往南韓，是2016年以來最高階外交官。（美聯社）

北韓叛逃外交官李一奎（Ri Il Gyu，音譯）透露，如果美國前總統川普重回白宮，北韓打算與華府重啟核武談判，說明北韓立場可能有所轉變。

北韓駐古巴大使館參贊李一奎去年11月帶著妻兒叛逃南韓，成為自2016年來逃往南韓的最高階外交官，上個月消息一出轟動國際社會。

李一奎日前首度接受國際媒體訪問，向路透談到，北韓已將俄羅斯、美國與日本作為今年以後的外交政策優先事項。

他說，除加強與克里姆林宮的關係，若川普11月勝選，平壤非常樂意與美國重啟核武談判。川普任內對北韓同時採取激烈的邊緣政策與前所未有的外交。

他描述，北韓的目標是撤銷武器制裁、移除支持恐怖主義國家黑名單與尋求經濟援助。

李一奎的言論說明北韓可能在核武立場上回心轉意，一改近來拒絕對話與美對話及警告武裝衝突的態度。

2019年，北韓領導人金正恩與時任美國總統川普在越南的河內峰會因制裁以失敗告終，李一奎責怪是因為金正恩在外交上的核武問題信任「沒經驗、一無所知的」軍事指揮官。

他說，「金正恩不太懂國際關係和外交，也不知道如何做出戰略判斷」，他補充，「這次外交部肯定會負責主導，到時候川普就沒那麼容易綁住北韓手腳四年、什麼東西都不給了。」

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