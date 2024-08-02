叛逃外交官爆料：川普若當選 北韓擬重啟核談

北韓駐古巴大使館參贊李一奎（如圖）於去年11月帶著妻兒逃往南韓，是2016年以來最高階外交官。（美聯社）

北韓 叛逃外交官李一奎（Ri Il Gyu，音譯）透露，如果美國前總統川普 重回白宮，北韓打算與華府重啟核武談判，說明北韓立場可能有所轉變。

北韓駐古巴大使館參贊李一奎去年11月帶著妻兒叛逃南韓，成為自2016年來逃往南韓的最高階外交官，上個月消息一出轟動國際社會。

李一奎日前首度接受國際媒體訪問，向路透談到，北韓已將俄羅斯、美國與日本作為今年以後的外交政策優先事項。

他說，除加強與克里姆林宮的關係，若川普11月勝選，平壤非常樂意與美國重啟核武談判。川普任內對北韓同時採取激烈的邊緣政策與前所未有的外交。

他描述，北韓的目標是撤銷武器制裁、移除支持恐怖主義國家黑名單與尋求經濟援助。

李一奎的言論說明北韓可能在核武立場上回心轉意，一改近來拒絕對話與美對話及警告武裝衝突的態度。

2019年，北韓領導人金正恩 與時任美國總統川普在越南的河內峰會因制裁以失敗告終，李一奎責怪是因為金正恩在外交上的核武問題信任「沒經驗、一無所知的」軍事指揮官。

他說，「金正恩不太懂國際關係和外交，也不知道如何做出戰略判斷」，他補充，「這次外交部肯定會負責主導，到時候川普就沒那麼容易綁住北韓手腳四年、什麼東西都不給了。」

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