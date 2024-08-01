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聯合國：以色列水刑、放狗惡待加薩囚 恐構成酷刑

編譯中心╱綜合31日電
飽受以色列砲轟的加薩，巴勒斯坦人合力搬走一具屍體。(美聯社)
飽受以色列砲轟的加薩，巴勒斯坦人合力搬走一具屍體。(美聯社)

聯合國今天表示，於加薩戰爭期間遭到以色列拘禁的巴勒斯坦人，在很大程度上被祕密關押，部分案例所受待遇可能構成酷刑。

聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）在報告中指出，從去年10月7日這一波以巴衝突開始以來，包括醫務人員、病人、居民和被俘虜戰士在內，已有數千名巴勒斯坦人遭從加薩走廊帶往以色列，「通常被綁手和蒙眼」，另有數千人被囚禁在約旦河西岸（West Bank）和以國境內。

OHCHR表示，巴勒斯坦人通常遭到祕密關押，沒有被告知遭到拘留的理由，也沒有尋求律師協助或取得有效司法審查的途徑。OHCHR報告發現，在被關押的民眾當中，至少53人已經喪命。

聯合國人權事務高級專員圖克表示：「我辦公室和其他實體蒐集的證詞指向一系列駭人聽聞行為，諸如對囚犯施以水刑和放狗攻擊等，公然違反國際人權法和人道法。」圖克呼籲衝突各方展開停戰，確保充分尊重國際法並就違犯和侵害追究責任。

根據加薩衛生部，以色列報復性軍事行動至少已經造成3萬9400人喪命，但並沒有提供平民和激進分子死亡情況的細節。

另外，世界衛生組織（WHO）表示，昨天有85名在加薩的病患移轉至阿拉伯聯合大公國，包括35名孩童及50名成年人，他們在63名家庭成員和照護人員的陪同下撤離。這是加薩自去年10月爆發以哈戰爭以來最大的醫療撤離行動，病患移轉人數最多。

他們從加薩經由克瑞沙洛關卡（Kerem Shalom Crossing）到以色列，然後前往以色列南部城市埃拉特（Eilat）附近的拉蒙機場（Ramon airport），再從當地搭機飛往阿布達比（Abu Dhabi）。

世衛表示，85名病患中的53人有癌症，其中包括四名孩童；20人受傷；三人有血液相關疾病，其中包括地中海貧血；兩人有范可尼氏貧血（Fanconi anemia）；三人有先天性疾病；其餘病患則分別有神經系統疾病、心臟疾病、肝臟疾病及腎功能衰竭。

以色列Sde Teiman軍事拘留中心關押許多加薩囚犯，照片拍攝於2024年7月...
以色列Sde Teiman軍事拘留中心關押許多加薩囚犯，照片拍攝於2024年7月29日。（美聯社）

加薩 以色列 巴勒斯坦

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