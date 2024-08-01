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英國殺童案燃民怒 謠言傳兇手涉伊斯蘭教掀暴動

編譯盧思綸／綜合31日電
英國日前發生殺童血案，舉國震驚，30日大量反穆斯林人士誤信謠言包圍當地清真寺引發暴動。圖為現場一輛警車遭暴民點火燃燒。(美聯社)
英國日前發生殺童血案，舉國震驚，30日大量反穆斯林人士誤信謠言包圍當地清真寺引發暴動。圖為現場一輛警車遭暴民點火燃燒。(美聯社)

英國日前發生持刀殺人血案，三名女童身亡、八人受傷，舉國震驚心碎，而網路社群誤傳17歲兇嫌是尋求庇護移民，昨天大量反穆斯林人士包圍當地清真寺引發暴動，拆窗砸向維安警力造成22名員警受傷，並且放火燒警車，還有人趁亂闖入商店打劫。

英格蘭西北部紹斯波特一家兒童暑期舞蹈班遭17歲少年持刀攻擊，造成多名女童身亡引發社會撻伐，難以置信兇手竟然對幼童狠下殺手。對此，首相施凱爾（Keir Starmer）表達舉國震驚，英國國王查理三世也回應事件「駭人聽聞」。

17歲兇嫌現場遭到逮捕並拘留，當局尚未釐清作案動機，不過已經排除是恐怖攻擊，且表明兇手是英國人。

但路透指出，由於極右派團體帶頭謠傳兇手背景涉及伊斯蘭教，每日郵報則指網路誤傳他是尋求庇護的移民，引發約200名反穆斯林人士，其中許多戴鴨舌帽和口罩，包圍當地的紹斯波特清真寺暨伊斯蘭文化中心進行暴動。

暴徒放火燒警車，現場有警方被磚塊、玻璃窗戶和大型垃圾桶擊中受傷，八名員警受到重傷，包含其中一人被砸到失去意識，而大批民眾一邊高呼「我們要我們的國家回來」。

目前警方推斷暴動人士應為「英國護衛聯盟」（English Defence League）擁護者。

庇護 移民 查理三世

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