我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

報復哈瑪斯首腦遇刺 傳伊朗最高領袖下令直接襲擊以色列

三名911恐襲主謀 達成認罪協議換免死

叛逃外交官爆料北韓在等川普回來做1事 稱金正恩「不懂國際外交」

編譯盧思綸／即時報導
北韓駐古巴大使館參贊李一奎（如圖）於去年11月帶著妻兒逃往南韓，是2016年以來最高階外交官。(美聯社)
北韓駐古巴大使館參贊李一奎（如圖）於去年11月帶著妻兒逃往南韓，是2016年以來最高階外交官。(美聯社)

北韓叛逃外交官李一奎（Ri Il Gyu，音譯）透露，如果美國前總統川普重回白宮，北韓打算與華府重啟核武談判，說明北韓立場可能有所轉變。

北韓駐古巴大使館參贊李一奎去年11月帶著妻兒叛逃南韓，成為自2016年來逃往南韓的最高階外交官，上個月消息一出轟動國際社會。

李一奎日前首度接受國際媒體訪問，向路透談到，北韓已將俄羅斯、美國與日本作為今年以後的外交政策優先事項。

他說，除加強與克里姆林宮的關係，若川普11月勝選，平壤非常樂意與美國重啟核武談判。川普任內對北韓同時採取激烈的邊緣政策與前所未有的外交。

他描述，北韓的目標是撤銷武器制裁、移除支持恐怖主義國家黑名單與尋求經濟援助。

李一奎的言論說明北韓可能在核武立場上回心轉意，一改近來拒絕對話與美對話及警告武裝衝突的態度。

2019年，北韓領導人金正恩與時任美國總統川普在越南的河內峰會因制裁以失敗告終，李一奎責怪是因為金正恩在外交上的核武問題信任「沒經驗、一無所知的」軍事指揮官。

他說，「金正恩不太懂國際關係和外交，也不知道如何做出戰略判斷」，他補充，「這次外交部肯定會負責主導，到時候川普就沒那麼容易綁住北韓手腳四年、什麼東西都不給了。」

北韓 川普 金正恩

上一則

她靠照顧孫子賺進3萬 被罵「自私搶錢」不以為意

下一則

誰暗殺哈瑪斯首腦？內唐亞胡不願鬆口 誓言「繼續戰鬥」

延伸閱讀

川普質疑賀錦麗黑人身分 自比為解放黑奴總統林肯

川普質疑賀錦麗黑人身分 自比為解放黑奴總統林肯
一洲焦點／以色列幹掉2哈瑪斯領導、川普苦思對付賀錦麗

一洲焦點／以色列幹掉2哈瑪斯領導、川普苦思對付賀錦麗
路透最新民調 賀錦麗10天內雙殺川普 支持度好感度領先

路透最新民調 賀錦麗10天內雙殺川普 支持度好感度領先
彭金隆：無論川普、賀錦麗誰贏 金管會有應變計畫

彭金隆：無論川普、賀錦麗誰贏 金管會有應變計畫

熱門新聞

南韓父母愈來愈喜歡買精品給小孩，許多青少年穿著昂貴的Moncler外套。圖為韓星黃旼炫為Moncler拍攝廣告。(摘自youtube)

跟流行太重要 昂貴Moncler外套在南韓快變成學校制服

2024-07-25 02:20
加拿大24歲女子凡妮莎在育空地區慢跑時被熊攻擊，熊咬她的頭時咬破她頭上的鯊魚夾，碎片扎傷熊嘴她才得以倖存。圖為凡妮莎回到案發地點並拿著類似款的髮夾受訪。(翻攝APTN News新聞畫面)

女子在育空慢跑遭熊攻擊 身上小配件救了她一命

2024-07-25 20:20
伊朗革命衛隊聲明證實，巴勒斯坦武裝團體最資深的首腦之一哈尼雅（Ismail Haniyeh）在伊朗遭到擊斃，但是並未說明幕後犯案主使。圖為哈尼雅3月在德黑蘭會晤伊朗外交部長。(美聯社)

哈瑪斯首腦哈尼雅赴伊朗參加總統就職典禮 遇襲遭擊斃身亡

2024-07-30 23:26
巴黎27日發生大停電。圖為巴黎鐵塔。（美聯社）

「光之城」巴黎發生大停電、原因不明 奧運賽事恐受阻

2024-07-27 21:30
伊朗最高領袖哈米尼辦公室提供的照片顯示，哈米尼（右）30日會見巴勒斯坦哈瑪斯領導人、政治局主席哈尼雅（左）。路透

哈瑪斯首腦哈尼雅遇刺 伊朗最高領袖稱要為他報仇

2024-07-31 08:43
哈瑪斯首腦哈尼雅31日於伊朗首都德黑蘭住處遇刺身亡。圖為哈尼雅（中）30日在伊朗議會外高舉勝利手勢畫面。(歐新社)

有內鬼？哈瑪斯首腦遇刺前才見伊朗最高領袖 疑被洩漏行蹤

2024-07-31 00:50

超人氣

更多 >
才九個月大「幼犬」照讓網友不可置信 直呼：是熊吧

才九個月大「幼犬」照讓網友不可置信 直呼：是熊吧
關之琳小8歲舊愛近照曝光 183公分型男變個樣

關之琳小8歲舊愛近照曝光 183公分型男變個樣
只因說了一句「不想活了」 加州華女被強制拘留5天

只因說了一句「不想活了」 加州華女被強制拘留5天
哈瑪斯首腦哈尼雅赴伊朗參加總統就職典禮 遇襲遭擊斃身亡

哈瑪斯首腦哈尼雅赴伊朗參加總統就職典禮 遇襲遭擊斃身亡
巴奧／陳芋汐、全紅嬋女子跳水雙人10米台奪金

巴奧／陳芋汐、全紅嬋女子跳水雙人10米台奪金