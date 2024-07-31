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委內瑞拉民眾抗議「大選被偷走」 撕毀總統馬杜洛海報

編譯高詣軒／綜合報導
委內瑞拉民眾29日在卡拉卡斯抗議總統大選有弊，和委國警方對峙。（美聯社）
委內瑞拉民眾29日在卡拉卡斯抗議總統大選有弊，和委國警方對峙。（美聯社）

委內瑞拉總統馬杜洛29日宣布勝選連任，數以千計憤怒的委國民眾認為選舉有弊，走上街頭抗議「大選被偷走」，撕毀馬杜洛海報，敲打鍋碗瓢盆聲音徹首都卡拉卡斯，並和警方爆發衝突。路透30日報導，委國大選爭議已至少造成兩人喪生，反對和支持馬杜洛的兩派民眾計畫30日重新集結，這個南美產油國動盪再起。

委內瑞拉石油資源豐富，卻深陷經濟危機，人民對於多年惡性通膨、糧食短缺、家庭收入減少，以及被批為獨裁的左翼政府厭倦不已。多數民眾每月只能靠著微薄收入過活，還得忍受糧食、肥皂等基本用品短缺。

1個支持反對派的遊行隊伍從佩塔雷貧民區出發，在傾盆大雨中抵達市中心。國民警衛隊動用催淚瓦斯和橡膠子彈驅散人群。部分示威者阻擋道路，點火並向警方投擲汽油彈。示威浪潮蔓延，大批軍警部署首都街頭，阻止民眾接近總統府「觀花宮」。

22歲選民費雪拒絕接受官方發布的選舉結果，她告訴法新社，這場選舉在28日當晚被搶走了。費雪說，龔薩雷斯才是這場大選真正贏家，她受夠仰賴政府發放食物的困苦生活，「我不要援助，我要馬杜洛下台」。示威群眾也反覆高呼「自由」口號，表達同樣想法。

路透指出，委國邊境的塔奇拉州和北部城市馬拉凱各傳出1名死者。委內瑞拉非政府組織「刑事司法論壇」負責人羅梅洛則在社群平台X說，西北部雅拉柯州有1人死亡，另有46人在選後示威活動被捕。

當地觀察組織「委內瑞拉衝突觀察站」說，截至當地29日晚間6點，委國20州發生187起抗議，但支持政府的民兵和維安部隊採取許多鎮壓、暴力行動。

馬杜洛已承諾，維安部隊會維護局勢平靜，「我們已正持續追蹤極端右派煽動的暴力行為」。委國軍隊長期支持馬杜洛，並未出現軍方將領倒戈跡象。

另一方面，馬杜洛勝選連任，引發美國和部分拉丁美洲國家懷疑。美國總統拜登政府同日要求馬杜洛當局釋出計票列表，並稱華府不排除對委國實施新制裁。紐約時報指出，拜登面臨艱難選擇：制裁委國恐衝擊當地經濟，在11月美國大選前增加拉美移民赴美；但若不夠強硬，卻可能招致共和黨人批評。

華爾街日報報導，阿根廷、厄瓜多、秘魯等9個拉美國家29日發表聯合聲明，要求在獨立觀察員在場下查核委國28日大選結果。連與馬杜洛相交多年、同屬左派的巴西總統魯拉也呼籲對結果「公正驗證」。亦為左派執政的哥倫比亞外長說，對委國選舉結果釋疑很重要。

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