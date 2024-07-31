委內瑞拉大選爭議延燒 美國巴西籲公布計票數據

委內瑞拉總統馬杜洛在總統府發表演說，捍衛選舉連任的投票結果。(美聯社)

委內瑞拉本月28日舉行總統大選，結果引發巨大爭議，巴西 總統魯拉和拜登 總統說，委國政府必須迅速公布計票結果，以結束這個產油國面臨的危機。

白宮在聲明中表示：「兩位領導人一致認為有必要立即公布完整、透明和詳細的投票數據。」

路透社報導，雙方通話持續大約半小時，一名巴西官員表示，魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）堅持兩國必須等待委國公布相關紀錄，再對這場選舉採取最終立場。

消息人士說：「這場談話表明巴西和美國立場相似，都認為公布計票結果是不可或缺的舉措。」

拜登政府表示，操縱選舉使得委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）宣稱成功連任的說法失去「任何可信度」，華府不排除對這個石油輸出國家組織（OPEC）成員國實施新制裁。

魯拉接受巴西環球電視台（TV Globo）附屬機構訪問時說，委內瑞拉必須公布計票結果才能解決這場爭端，倘若確認是馬杜洛勝出，那麼這個結果就必須得到承認。

消息人士說，巴西利亞和白宮之間將繼續就委內瑞拉危機保持開放的溝通管道。

此外，哥倫比亞外交部長穆利優（Luis Murillo）也呼籲委國政府公布選舉結果，以便讓國際社會審查。

穆利優在社群平台X發布的影片中表示：「為了委內瑞拉的和平，有必要查看最終結果的所有證明，並接受全世界審查。」

哥斯大黎加外交部長蒂諾柯（Arnoldo Andre Tinoco）說，哥國已準備向委國反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）及反對派總統候選人龔薩雷斯（Edmundo Gonzalez）提供政治庇護或難民身分。

蒂諾柯在一支影片中說，「我們已獲知（委國當局）對馬查多和龔薩雷斯發出逮捕令」，他已準備提供庇護和難民身分給他們及「委內瑞拉其他所有遭受政治迫害者，尤其是那些在阿根廷駐卡拉卡斯（Caracas）大使館 內的難民」。

一名委內瑞拉反對派顧問說，安全部隊已兩度企圖進入位於首都卡拉卡斯的阿根廷大使館。當局發布逮捕令之後，他和另外5人自今年3月起就藏身在這座大使館內。

哥斯大黎加拒絕接受馬杜洛宣稱贏得大選的結果，稱這是一場騙局。