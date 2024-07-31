英3童參加舞蹈班遭刺身亡 抗議群眾與警爆發衝突

英格蘭北部濱海城市南港一場活動發生持刀攻擊案，造成3童死亡，30日有大批反穆斯林抗議群眾與警方爆發衝突。(美聯社)

英格蘭北部濱海城市南港日前一場以美國流行樂天后泰勒絲 為主題的活動發生持刀攻擊案，造成3名女孩死亡、5名兒童重傷命危，30日有大批反穆斯林抗議群眾與警方爆發衝突。

Today should've been about those innocent little souls in Southport.



Not this: pic.twitter.com/cyEWeQBEtw — Mukhtar (@I_amMukhtar) 2024年7月30日

路透社報導，南港（Southport）是利物浦（Liverpool）北方一座寧靜的濱海城市，昨(29)天發生可怕刺人事件，震驚英國各地。警方表示，這起事件與恐怖主義無關，並說犯嫌是在英國出生。

然而，幾個極右派團體搧風點火下，讓這名青少年犯嫌與伊斯蘭教有關的臆測甚囂塵上。警方表示，有數百人朝一座清真寺丟擲物品，引爆衝突。警方認為這批群眾與保衛英國聯盟（English Defence League）有關，也就是一個時常發起反伊斯蘭教暴力示威活動的團體。

在爆發衝突的現場，有數輛警車遭到破壞並縱火 ，有人朝警察丟擲磚塊與大型垃圾桶。上傳網路的影片顯示，群眾高喊「我們想拿回我們的國家」。

另外在遠離暴力之處，有數百人齊聚參加守夜活動，向砍人事件的受害者致敬，並獻上鮮花與玩具，現場氣氛哀戚。

英國首相施凱爾 （Keir Starmer）說：「昨天的可怕事件讓南港民眾心情至今難以平復。他們需要我們的支持與尊重。」

「在這個社區替受害者舉行守夜活動時，卻有人發動暴力行徑，等於是侮辱了這個深陷悲傷的社區。這些人將感受到完整的法律制裁力道。」

南港一場提供6到11歲兒童參加的「泰勒絲瑜珈與舞蹈工作坊」暑期活動昨天發生亂刀砍人事件後，警方已以謀殺與謀殺未遂罪嫌逮捕一名17歲男嫌。

目擊者稱攻擊現場就像恐怖電影場景。除了3人死亡外，還有8名兒童身上有刺傷。其中5童與兩名試圖保護他們的成年人情況依舊危急。

警方表示目前還不清楚犯案動機，也尚未透露關於犯嫌的任何詳細訊息，僅說他出生於威爾斯，住在附近的村莊。

助理警察局長高斯（Alex Goss）說：「大家對遭警方拘捕的17歲男子的狀態有諸多揣測與假設，有些人根據這個揣測而把暴力與混亂帶到街道上。」

「我們已經說明過，遭到逮捕的人出生於英國。這時候任何揣測都是無濟於事的。」

高斯與當地警察表示，與警方爆發衝突的群眾中，有許多是來自外部地區，利物浦地區清真寺網絡（Liverpool Region Mosque Network）表示，有少數人試圖利用這起事件散播仇恨。

利物浦地區清真寺網絡發布聲明表示：「今天傍晚，我們看到南港清真寺外出現讓人焦慮的場面，外面聚集了許多憤怒的抗議群眾。這將在我們社區引發更多的恐懼與不安。」

施凱爾稍早來到南港獻花，現場氣氛莊嚴肅穆。國王查爾斯三世（King Charles III）與王室成員對這起事件表示震驚。美國歌手泰勒絲本人在Instagram發文寫道，她「完全處於震驚之中」。

泰勒絲說：「這些只是參加舞蹈班的小朋友。我完全不知道該如何向這些小孩的家人表達我的慰問。」

泰勒絲的粉絲在網路募集超過25萬英鎊（約32萬美元）的善款，救濟受害者家屬之餘，也幫助接收部分受傷孩童的醫院。