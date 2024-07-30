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美國擴大大陸棚主張 中俄聯手反對原因曝光

編譯江昱蓁／即時報導
依據1982年簽署《聯合國海洋法公約》，各國據此得對大陸棚內的海床資源享有排他的經濟權力。（美聯社）
依據1982年簽署《聯合國海洋法公約》，各國據此得對大陸棚內的海床資源享有排他的經濟權力。（美聯社）

根據「星條旗報」30日報導，在牙買加金士頓舉行的「國際海床管理委員會」的會議上，中國大陸與俄國代表以美國對大片海床及其蘊藏的潛在資源之主張，並無國際法依據為由，聯袂表示反對。

針對美國日前主張，將白令海、太平洋、大西洋及墨西哥灣的大陸棚，擴張約386,100平方英里，「國際海床管理委員會」特地召會討論。

俄國代表宣稱，美國並未簽署《聯合國海洋法公約》，其片面主張損害脆弱的國際平衡與公約的完整性，俄國反對美國選擇性執行國際法。

大陸代表則控訴美方無權進行片面主張，也不能在未簽署《國際海洋法公約》的前提上受益。國際海床蘊藏的資源是全人類的共同遺產，任何的威脅行為都不容接受。北京於1996年簽署《國際海洋法公約》。

不過，美國代表歐布萊恩（Gregory O'Brien）則辯稱，美國的大陸棚主張皆有遵循《國際海洋法公約》的規範。

事實上，各國經歷漫長的國際程序，才就水下大陸棚的邊界達成共識，並於1982年簽署《聯合國海洋法公約》。這些分界線相當重要，各國據此對潛在獲利的海床資源享有排他的經濟權力。

莫斯科與北京在國際議題上的立場愈來愈相近，對於北極地區也不例外。五角大廈7月公布的新版《北極戰略》，才強調中俄合作帶來風險。報告發布的3天後，俄中在首次實施戰略機聯合巡航白令海，過程皆為美國掌握。

俄國 聯合國 墨西哥

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