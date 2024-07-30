南韓：金正恩140公斤陷健康危機 10歲女兒接班培訓

北韓領導人金正恩(中)和女兒金主愛(右二)，3月曾出席航空陸戰兵空降訓練。(路透)

南韓國家情報院透露，北韓 領導人金正恩 體重重回140公斤，出現各種健康問題，平壤當局正尋求國外藥物治療他過度肥胖造成的病症，同時他也正在培訓女兒金主愛當潛在的接班人。

韓聯社報導，國情院稱，北韓暗示金主愛是目前最有力的接班人，並對其進行相關培訓。但北韓考慮到人民反應，適度調整金主愛相關宣傳力道和頻率，並同步進行非公開活動。

國情院說，他們是從北韓對金主愛的稱呼及她出席公開活動的狀況，研判她正在接受接班人訓練。分析指出，金主愛參加的所有活動中，超過60%是陪同父親金正恩參加軍事領域相關活動，少部分是經濟相關活動。從北韓稱呼金正恩父女是「嚮導」來看，金主愛的接班人地位已被鞏固。

不過，金主愛的其他兄弟姊妹仍有可能成為接班人，因此南韓國情院也不排除北韓接班人人選出現變化的可能性。金主愛估計大約10歲，可能是金正恩與夫人李雪主的長女。

國情院也針對金正恩的健康狀況進行推測，他們研判現年40歲的金正恩，在2021年明顯瘦下來後，現在又復胖到140公斤，對於身高170公分的他來說，身體BMI高達48.4，屬「重度肥胖」，是心臟病高危險群；國情院掌握的情報顯示，金正恩從30出頭就開始出現高血壓 、糖尿病的症狀。

報導說，金正恩愛喝酒、愛抽菸，他的父親金正日與祖父金日成都死於心血管疾病，有明確的家族病史，疊加起來的風險極高。

金正恩2011年上台時就已經相當肥胖，2021年他可能是透過飲食控制，明顯瘦了一圈，但現在又復胖回來，可能是抽菸喝酒與壓力造成。國情院表示，他們掌握證據，顯示北韓官員在國外尋求最新的藥物，治療金正恩可能罹患的高血壓與糖尿病。