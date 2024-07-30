我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅蘭妮亞拒談暗殺事件 川普：代表她還愛我

黃仁勳、查克伯格對談AI 現場互換皮衣掀高潮

西方制裁無效 俄民隨心所欲消費 旅遊支出暴增90%

編譯陳律安╱綜合29日電
俄國雖遭受西方國家全面制裁，但經濟未曾崩潰；圖為婦女們走在莫斯科河上的橋上，這是城市景觀設計節「莫斯科之夏」的一部分。(歐新社)
俄國雖遭受西方國家全面制裁，但經濟未曾崩潰；圖為婦女們走在莫斯科河上的橋上，這是城市景觀設計節「莫斯科之夏」的一部分。(歐新社)

俄羅斯去年的經濟成長率達3.6%，4月失業率也降至2.6%，觸及歷史低點，隨著男性持續走上戰場，當地人才流失，勞工短缺推高了工資，進而刺激通膨，如今俄國的通膨年率超過9%，遠高於4%的目標值。

Business Insider報導，為遏止物價上漲，俄國央行26日把利率調升2個百分點至18%，並再次示警經濟過熱的風險。俄國在2022年2月入侵烏克蘭後，遭受西方國家全面制裁，但俄國經濟未曾崩潰，甚至在戰事相關支出和補貼的提振下，表現強韌。

在此同時，俄國人似乎隨心所欲地消費。根據金融時報（FT）計算俄國官方數據，俄國在2021年至2023年的人均消費增長逾20%，旅遊支出增幅最大，暴增逾90%。文藝展演、飯店、運輸與個人服務的支出也躍增。

莫斯科企業家伊什克芙說，鄰居甚至向她炫耀寵物獅子的照片，「每位中上階層人民都在享受人生」。

俄國央行總裁納比烏林娜說，今年國內生產毛額（GDP）有望擴增3.5%至4%，但明年可能放慢至0.5%至1.5%。她說，央行在把通膨壓回目標值前，都會保持高檔利率，為了降低經濟風險，甚至可能進一步升息。

她表示：「人力資源和產能儲備幾乎已耗盡，這些資源短缺可能導致經濟減速，屆時就算刺激需求也起不了作用。」

儘管遭到西方制裁，似乎無損俄國民間的消費力道。(路透)
儘管遭到西方制裁，似乎無損俄國民間的消費力道。(路透)

俄國 央行 利率

上一則

觀光客、富人花錢大方 日本消費兩極 百貨業吃香

下一則

南韓：金正恩140公斤陷健康危機 10歲女兒接班培訓

延伸閱讀

通膨年率超過9% 俄國人花錢像沒有明天 但恐導致此事

通膨年率超過9% 俄國人花錢像沒有明天 但恐導致此事
美日2+2會談 升級駐日美軍 加強與強與自衛隊合作

美日2+2會談 升級駐日美軍 加強與強與自衛隊合作
俄國質疑澤倫斯基統治合法性 仍願與烏克蘭談判

俄國質疑澤倫斯基統治合法性 仍願與烏克蘭談判
拜登退選 讓中、俄等國元首擔心這事…

拜登退選 讓中、俄等國元首擔心這事…

熱門新聞

南韓父母愈來愈喜歡買精品給小孩，許多青少年穿著昂貴的Moncler外套。圖為韓星黃旼炫為Moncler拍攝廣告。(摘自youtube)

跟流行太重要 昂貴Moncler外套在南韓快變成學校制服

2024-07-25 02:20
加拿大24歲女子凡妮莎在育空地區慢跑時被熊攻擊，熊咬她的頭時咬破她頭上的鯊魚夾，碎片扎傷熊嘴她才得以倖存。圖為凡妮莎回到案發地點並拿著類似款的髮夾受訪。(翻攝APTN News新聞畫面)

女子在育空慢跑遭熊攻擊 身上小配件救了她一命

2024-07-25 20:20
巴黎27日發生大停電。圖為巴黎鐵塔。（美聯社）

「光之城」巴黎發生大停電、原因不明 奧運賽事恐受阻

2024-07-27 21:30
有人認為日本女人已經不炫奢侈品，而是流行另一種炫富方式「炫自己」。圖為日本銀座逛街行人。(路透)

日本女人愛炫富？網友：她們不曬豪宅名包「改炫這個」

2024-07-20 20:25
日本一位麻醉醫師因涉嫌下藥性侵被逮捕。（取材自TBS NEWS 新聞畫面）

日麻醉醫KTV下藥迷奸 受害女一個月後驚覺懷孕報警

2024-07-26 19:50
南韓的便利商店也已從簡單的零售店面，轉變為多功能據點。(路透)

這國躍居「超商王國」店面數量比全球麥當勞還多

2024-07-22 11:14

超人氣

更多 >
這款咖啡別喝「100％有毒」可致中風或死亡

這款咖啡別喝「100％有毒」可致中風或死亡
小鎮有16萬年薪工作 但應徵者皆買不起房而找不到人

小鎮有16萬年薪工作 但應徵者皆買不起房而找不到人
巴奧／中國女排奧運首秀 3比2扳倒衛冕冠軍美國

巴奧／中國女排奧運首秀 3比2扳倒衛冕冠軍美國
小確幸 下個月你可能會多領一張薪水支票　　　　　

小確幸 下個月你可能會多領一張薪水支票　　　　　
年紀漸長 吃這「健康」食物要小心

年紀漸長 吃這「健康」食物要小心