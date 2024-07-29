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南非前總統朱瑪挺新政黨 傳遭執政黨開除黨籍

中央社／約翰尼斯堡28日綜合外電報導

南非數家媒體28日引述一份外洩文件報導，南非執政黨「非洲民族議會」紀律委員會已決定開除前總統朱瑪的黨籍，理由是他帶領對手政黨在今年5月投入國會大選。

法新社報導，「非洲民族議會」（African National Congress，ANC）本月稍早對仍受民眾歡迎的朱瑪（Jacob Zuma）啟動紀律委員會程序後，做出上述決定，但尚未正式對外宣布。

根據日期標示為7月29日的外洩文件，內容寫道：「遭到指控的黨員從非洲民族議會逐出。...（他）有權在21天內向紀律委員會提出申訴。」法新社也見到這份文件。

非洲民族議會今年1月已將醜聞纏身的朱瑪停權，因為他在1個月前轉為支持新成立的政黨「民族之矛」（uMkhonto we Sizwe，MK）。

其後民族之矛在5月29日大選瓜分非洲民族議會選票，以14.5%得票率居第3大黨，在國會所有400席中奪下58席，目前由朱瑪領導。

而非洲民族議會雖在5月大選囊括40%的選票，卻是執政30年來最低得票率。根據若干媒體報導，除非朱瑪申訴成功，否則他的非洲民族議會黨籍便會終止。

朱瑪在1959年仍是青少年時便透過非洲民族議會青年團入黨，2009年他當選南非總統，但2018年在貪腐疑雲下被迫下台，並由長期競爭對手、現任總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）取代。

魅力十足且直言不諱的朱瑪儘管已82歲，仍在南非擁有相當大的政治影響力，甚至在非洲民族議會的一些派系間也享有支持。

朱瑪2021年6月被判處15個月徒刑，因為他針對在總統任內涉及貪汙及任用親信等指控拒絕向調查小組作證。

當時許多人認為他的政治生命勢將結束，但最後他僅入獄2個月便因健康理由獲釋，其後拉瑪佛沙也幫他減刑。

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