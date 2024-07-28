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坐落森林之中…印度德里古堡傳說圍繞 成靈異觀光熱點

中央社／新德里28日專電
浦里巴蒂亞里古堡坐落於印度首都德里中部的一片森林裡，據信已有600多年歷史。（中央社）
浦里巴蒂亞里古堡坐落於印度首都德里中部的一片森林裡，據信已有600多年歷史。（中央社）

農曆7月將至，「鬼屋觀光」在華人世界又逐漸夯起來。印度也有不少傳聞中的靈異之地，同樣也是「鬼屋觀光」的熱門地點，「浦里巴蒂亞里古堡」（Bhuli Bhatiyari Ka Mahal）遺跡就是其中之一。

浦里巴蒂亞里古堡坐落在印度首都德里中部的一片森林裡，從大馬路沿泥濘小徑步行進去，鬧區的喧囂頓時被寂靜所取代，由於人跡罕至，只有偶爾傳來的鳥鳴狗吠聲，讓人感受到這裡還有生命存在。

根據德里考古廳（Department of Archaeology）的介紹，古堡是由蘇丹圖格拉格（Firoz Shah Tughlaq）所建，做為狩獵時的居所和招待客人的賓館，歷史可追溯回1354年，以石英岩為主要建材。

古堡內分為兩層，第一層有中央庭院，堡牆內則建有一些小房間，第二層除了庭院之外，還有一個被紅牆隔開的浴室，但如今除了大門、南牆和東牆之外，其他部分多已殘缺或不復在。

由於印度不甚重視歷史記載工作，許多資料是靠口傳保留下來，因此有關這座古堡的名稱來源，也是眾說紛紜，有人認為浦里巴蒂亞里是古堡看守人的名字，有人則是認為是一位聖人住過，故而得名。

這座古堡和德里其他古蹟相比，規模小了很多，且地點偏僻，它能廣為人知，還得歸因於各種版本的靈異傳說。

德里居民夏瑪（Sanskar Sharma）說，傳聞古時一名國王發現王后在這裡與情人幽會，一怒之下把她囚禁在這裡。王后自殺後靈魂徘徊不去，夜間還會出現哭泣聲，如果在夜晚進入古堡，甚至可能被王后的亡魂所害。

另一個版本是，一名旅人夜間迷路希望借宿遭拒，當晚就在森林裡被野獸吃掉，他臨死前對古堡發下毒咒，導致這裡開始發生靈異事件。

古堡目前由一名警衛看管，他聲稱晚上有時會突然因不明原因感到背脊發涼，毛骨悚然。

德里政府規定，下午5時之後即禁止進入浦里巴蒂亞里古堡，倒不是因為鬧鬼傳聞，而是預防有人在裡面吸毒、鬥毆或從事其他不法勾當。

這座古堡一度是德里3大「鬼屋觀光」熱門地點之一，但德里政府已開始維修工程，周邊欄杆已經架好，不久後還將安裝燈柱。或許等古堡煥然一新，人氣旺盛之後，這裡就會恢復為「正常」的觀光景點。

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