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為提振生育率祭新招 南韓「引外傭分擔家務」 鼓勵女性多生小孩

編譯易起宇／綜合外電
南韓政府希望透過引進外傭，來減輕女性家務負擔，和鼓勵女性生小孩。 （路透）
南韓政府希望透過引進外傭，來減輕女性家務負擔，和鼓勵女性生小孩。 （路透）

南韓正計劃引進更多薪資較低的外籍幫傭，以減輕女性的家務和育兒負擔，從而鼓勵女性多生小孩。

英國金融時報（FT）報導，未來幾周將有約100名菲律賓籍勞工抵達首爾，接受語言和文化訓練，9月開始從事幫傭工作。若這項試驗計畫成功，明年中前還會再有1,200名勞工前往首爾。

南韓政府期望，藉由提供更多家庭勞務協助，能提高南韓女性的生育意願，以挽救該國現為全球數一數二低的生育率。

南韓今年生育率預料將降至0.68，遠低於經濟合作暨發展組織（OECD）認為維持人口大致穩定所需的2.1。

雇傭勞動部負責這項計畫的官員表示：「如今在職父母能多一種選擇來滿足他們的需求，可能有助提升出生率和女性經濟參與。」「若這項試驗計畫成效不錯且需求很高，可能會擴大這項計畫。」

南韓總統尹錫悅6月宣布，人口下滑已造成「國家緊急狀態」，南韓政府今年也頒布許多政策以因應人口危機，包括擴大財務獎勵給有意生兒育女的準父母、提高生育津貼至200萬韓元（1,400美元）、建造更多給年輕家庭的住宅，以及提高對生育療程的財務支援。

政府也承諾將擴大對新婚夫妻的減稅、建造更多托兒所，以及擴大育嬰假到18個月，使勞工更容易彈性工作。

這項計畫是從香港和新加坡汲取靈感；香港和新加坡也重度仰賴與僱主同住、來自菲律賓和印尼的外籍幫傭，協助家務和育兒。

首爾當局表示，這些外籍幫傭的月薪是南韓的基本薪資200萬韓元，低於韓籍幫傭的350萬～450萬韓元行情價，但遠高於香港的外籍幫傭基本月薪約620美元。雖然這可能不利於大眾接納，卻是避免剝削的薪資。

一些首爾的在職父母已認為，每月花200萬韓元請一名幫傭很貴。38歲的三寶媽公務員崔敏英（音譯）表示：「如果要我為這項服務花200萬韓元，我寧可辭掉工作自己做。這相對於我的收入來說太貴。」

勞團也同意這項計畫可能最適合高收入家庭。公民團體Politicalmamas領導人張荷娜（音譯）說：「鑒於成本利益，沒有許多家庭負擔得起這項計畫。在南韓工時依然漫長之際，外包育兒給廉價外傭並非在職父母所要的。」「我不認為這項計畫能吸引女性結婚生子。」

南韓 香港 勞工

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