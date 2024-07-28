梨泰院悲劇險重演…首爾音樂節疑超賣門票 擠滿人潮「多人呼吸困難」喊卡

DJ Peggy Gou原定28日凌晨在首爾的音樂活動演出，但因會場安全問題而取消。圖為她6月29日在英國索麥塞（Somerse）的表演。（路透）

南韓 中央日報28日報導，知名音樂節「Boiler Room Seoul 2024」原定27日上午9點至28日凌晨4點在首爾聖水洞（Seongsu-dong）舉行，不料因參與人數過多，活動在28日凌晨1點左右喊卡。傳有5人出現呼吸困難，經必要照護後返家，所幸未有嚴重傷亡。但著名DJ「Peggy Gou」的預定表演因活動中止而取消，她隨後透過社群媒體 表達不滿。

當地媒體報導，該活動會場SFactory僅可容納約2000人，但販售的門票卻高達約6000張。該活動觀眾指控主辦單位罔顧會場容納能力超賣門票，要求補償。

另據韓國前鋒日報28日指出，當地警方和消防人員曾出動引導現場觀眾離場。許多社群媒體貼文指稱，會場內部氣溫管控不佳，而部分民眾雖持門票，卻無法順利入場。

Peggy Gou於28日也在社群媒體呼籲主辦單位迅速向所有購票者退款，並說對自己的表演因為主辦方的作為和安全問題取消，深感沮喪、心碎。居住在德國 柏林的她向粉絲保證，正在盡快安排另一場表演，希望粉絲再等一下。