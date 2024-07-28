曾陷二戰南韓徵工爭議 日本佐渡金山入選世遺

佐渡金山做為昔日的黃金之島，最終是在日本進入經濟泡沫崩壞的那一年走入歷史。 （取材自臉書）

日本 新潟縣「佐渡金山」27日獲聯合國 教科文組織（UNESCO）世界遺產委員會同意列入世界文化遺產，這是日本第21項世界文化遺產。該處為爭議地點，南韓 過去反對佐渡金山入選，至26日韓方表示與日本協商進入最終階段，暗指會在大會上同意。

日本TBS電視台報導，在全球礦山發展機械化的16世紀到19世紀間，「佐渡金山」（佐渡金礦）以傳統手工業發展成日本境內最大的金礦產地。

共同社報導，日本政府表明將在地方展示設施內說明二戰時的嚴酷工作環境，讓原本對「佐渡金山」列入世界文化遺產持審慎態度的南韓也同意。

因此，日本文化廳審議會2021年12月答覆當地政府把「佐渡金山」列入推薦候選名單，但這並非代表已決定推薦，罕見註記將在日本政府內部進行綜合評估。

日本政府之所以還需要進行綜合評估，可能跟南韓政府認為「佐渡金山」是「朝鮮半島勞工被強迫勞動的場所」有關。

日本政府及執政黨自民黨內部當時有一派意見認為，在南韓表達反彈的情況下，要列入世界文化遺產前景難料，對推薦持審慎看法。

佐渡金山2021年12月獲日本政府文化審議會選為力爭2023年入遺的候選地，南韓指戰時有朝鮮半島人員在此遭強迫勞動，一直提出反對，日本政府2022年2月提交推薦書，聯合國教科文組織指其內容不完備，要求次年度提交。

南韓外交部官員7月26日向傳媒表示，在經歷艱難過程後，南韓與日本的協商進入最終階段，佐渡金山有望入遺，韓聯社指出，此言暗指韓方會在7月27日舉行的聯合國教科文組織世界遺產大會上同意佐渡金山入遺。