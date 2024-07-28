我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧／頒獎台上沒有鮮花 奪牌選手拿的長方形禮盒是什麼？

夢想到輝達工作？過來人曝：壓力超大、比台積電高壓

曾陷二戰南韓徵工爭議 日本佐渡金山入選世遺

編譯中心／綜合27日電
佐渡金山做為昔日的黃金之島，最終是在日本進入經濟泡沫崩壞的那一年走入歷史。 （取材自臉書）
佐渡金山做為昔日的黃金之島，最終是在日本進入經濟泡沫崩壞的那一年走入歷史。 （取材自臉書）

日本新潟縣「佐渡金山」27日獲聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產委員會同意列入世界文化遺產，這是日本第21項世界文化遺產。該處為爭議地點，南韓過去反對佐渡金山入選，至26日韓方表示與日本協商進入最終階段，暗指會在大會上同意。

日本TBS電視台報導，在全球礦山發展機械化的16世紀到19世紀間，「佐渡金山」（佐渡金礦）以傳統手工業發展成日本境內最大的金礦產地。

共同社報導，日本政府表明將在地方展示設施內說明二戰時的嚴酷工作環境，讓原本對「佐渡金山」列入世界文化遺產持審慎態度的南韓也同意。

因此，日本文化廳審議會2021年12月答覆當地政府把「佐渡金山」列入推薦候選名單，但這並非代表已決定推薦，罕見註記將在日本政府內部進行綜合評估。

日本政府之所以還需要進行綜合評估，可能跟南韓政府認為「佐渡金山」是「朝鮮半島勞工被強迫勞動的場所」有關。

日本政府及執政黨自民黨內部當時有一派意見認為，在南韓表達反彈的情況下，要列入世界文化遺產前景難料，對推薦持審慎看法。

佐渡金山2021年12月獲日本政府文化審議會選為力爭2023年入遺的候選地，南韓指戰時有朝鮮半島人員在此遭強迫勞動，一直提出反對，日本政府2022年2月提交推薦書，聯合國教科文組織指其內容不完備，要求次年度提交。

南韓外交部官員7月26日向傳媒表示，在經歷艱難過程後，南韓與日本的協商進入最終階段，佐渡金山有望入遺，韓聯社指出，此言暗指韓方會在7月27日舉行的聯合國教科文組織世界遺產大會上同意佐渡金山入遺。

日本 南韓 聯合國

上一則

G20財長示警 區域衝突危經濟前景

下一則

最致命攻擊…戈蘭高地遇襲10死 以稱「全面戰爭將臨」

延伸閱讀

金山市長候選人羅偉競選總部開幕：和100義工掃街 11月有信心贏

金山市長候選人羅偉競選總部開幕：和100義工掃街 11月有信心贏
奧運羽球／衛冕軍「麟洋配」開紅盤 雙打首戰直落2擊敗日本

奧運羽球／衛冕軍「麟洋配」開紅盤 雙打首戰直落2擊敗日本
南韓軍情人員資料外洩 海外諜報工作急喊停

南韓軍情人員資料外洩 海外諜報工作急喊停
對付惡劣顧客 日本AIRDO航空地勤 不再別「胸前名牌」

對付惡劣顧客 日本AIRDO航空地勤 不再別「胸前名牌」

熱門新聞

有人認為日本女人已經不炫奢侈品，而是流行另一種炫富方式「炫自己」。圖為日本銀座逛街行人。(路透)

日本女人愛炫富？網友：她們不曬豪宅名包「改炫這個」

2024-07-20 20:25
南韓父母愈來愈喜歡買精品給小孩，許多青少年穿著昂貴的Moncler外套。圖為韓星黃旼炫為Moncler拍攝廣告。(摘自youtube)

跟流行太重要 昂貴Moncler外套在南韓快變成學校制服

2024-07-25 02:20
一位名叫弗利巴斯提的X用戶19日上傳一張照片，寫道：「CrowdStrike上班第一天，推送一些更新，下午下班。」貼文一出引發網友瘋傳與媒體報導，觀看次數至今突破3千萬，被轉發3萬7千次。（取材自X@Vinceflibustier）

微軟全球大當機是這天兵害的？他扮工程師「認罪」騙過一票網友

2024-07-20 06:14
加拿大24歲女子凡妮莎在育空地區慢跑時被熊攻擊，熊咬她的頭時咬破她頭上的鯊魚夾，碎片扎傷熊嘴她才得以倖存。圖為凡妮莎回到案發地點並拿著類似款的髮夾受訪。(翻攝APTN News新聞畫面)

女子在育空慢跑遭熊攻擊 身上小配件救了她一命

2024-07-25 20:20
遇害的37歲越南峴港化妝師Phu Gia Gia。(取自臉書)

泰6死毒殺案凶嫌傳是杜拜富豪之妻 常花高價聘死者為她化妝

2024-07-19 23:55
圖為倫敦街頭的Hello Kitty藝術裝置。路透

被誤會是萌貓近半世紀 官方再澄清：Hello Kitty是人

2024-07-20 12:17

超人氣

更多 >
佛州婦住美60年 換駕照才知非公民 恐領不到社安金

佛州婦住美60年 換駕照才知非公民 恐領不到社安金
故意施壓？拜登速挺賀錦麗接棒選總統 遭爆目的「報復歐巴馬」

故意施壓？拜登速挺賀錦麗接棒選總統 遭爆目的「報復歐巴馬」
不止影響腸道 大解頻率與腎臟健康有關

不止影響腸道 大解頻率與腎臟健康有關
奧運游泳／400M自由式三后之爭 17歲天才少女美顏吸睛

奧運游泳／400M自由式三后之爭 17歲天才少女美顏吸睛
吳謹言私服品味挨批 粉絲也搖頭：哪那麼多醜衣服

吳謹言私服品味挨批 粉絲也搖頭：哪那麼多醜衣服