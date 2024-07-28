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G20財長示警 區域衝突危經濟前景

編譯黃淑玲／綜合27日電
G2財金首長會議26日在巴西里約熱內盧結束後發表公報，表示全球經濟有望軟著陸。圖為美國財長葉倫（右）與巴西經濟部長哈達德握手。（美聯社）
G2財金首長會議26日在巴西里約熱內盧結束後發表公報，表示全球經濟有望軟著陸。圖為美國財長葉倫（右）與巴西經濟部長哈達德握手。（美聯社）

20國集團（G20）財金首長會議26日在巴西里約熱內盧結束後發表公報，表示全球經濟有望軟著陸，不過警告戰爭和區域衝突升高可能危及前景。此外，首長們也承諾將就有效對全球最富有的人課稅展開合作，但尚未確定討論的平台。

G20財政部長與央行首長在聯合公報中指出，「儘管仍有諸多挑戰，我們對全球經濟軟著陸的可能性愈來愈高感到鼓舞」，經濟活動在世界許多地方都被證明比預期更具韌性，「下行風險則是包括戰爭和衝突升高」。

公報也首次宣告，G20會員國將展開合作，尋求有效地對全球的超級富豪們課稅。不過該藉著哪一個國際平台來推動所謂的「億萬富豪稅」，看法分歧。

美國財政部長葉倫在會議空檔回答路透詢問，她認為經合組織（OECD）比較適合處理這類議題的協商。因為過去三年間，OECD引導了全球有關公司稅的談判。她說：「我們不想看到這議題被轉到聯合國去。」葉倫強調聯合國沒有這類專長，而OECD已在全球稅務議題討論有很多進展。

日本表示樂見這次財長會議公報強調必須防止匯率過度波動。財務大臣鈴木俊一說，公報重申相關承諾，是個重大成果。

日本力推將G20主要經濟體「認同匯率過度波動或失序變動，會對經濟與金融穩定帶來不良影響」的字句納入公報。

日本財務省外匯主管神田真人強調，如果公報未納入這承諾，「將可能對市場傳遞誤導性的訊息」。

葉倫倒是不忘在G20會議上再度談論中國製造業產能過剩的問題。

她說，有部分G20會員國在內的新興國家跟她一樣，擔憂中國工業產能過剩，大家要團結施壓北京改變中國的經濟模式。中國財政部副部長廖岷反駁指出，全球需要更多的電動車，中國的製造能力正協助全球因應氣候變遷，並且幾十年來一直是降低全球通膨的力量。

財政部 葉倫 日本

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