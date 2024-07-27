以足球場遇襲釀12死 內唐亞胡要真主黨「付慘痛代價」

以色列戈蘭高地邁季代勒沙姆斯一處足球場27日遇襲，造成12人死亡、至少29人受傷。（路透）

衛報報導，以色列 當局證實，占領區戈蘭高地（Golan Heights）一處足球 場27日遭遇火箭攻擊，造成12人死亡、至少29人受傷，死者年齡均介於10歲至20歲，以色列總理內唐亞胡將行動歸咎於真主黨，並且發話要真主黨「付出慘痛代價」。

以色列緊急醫療救護組織「紅色大衛之星」（Magen David Adom）表示，當局出動大量救護車到現場支援傷患，社群影片與畫面可見許多年輕傷患倒臥足球場草坪，部分明顯可見身穿球衣。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，以色列確認「將近30枚」火箭從黎巴嫩射向以色列領土，且將攻擊歸咎於伊朗 扶植的黎巴嫩武裝團體真主黨。

政治新聞網Axios指出，以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）更稱，這是繼哈瑪斯去年10月突襲以色列至今，最嚴重的一次遇襲事件。

此次事件再度引發以黎衝突升溫的憂慮，儘管真主黨資深官員阿法夫（Mohammad Afif）向路透「嚴正否認」發射火箭攻擊，責怪有害媒體報導「不實指控」。

消息指出，本次攻擊主要擊中戈蘭高地山區邁季代勒沙姆斯（Majdal Shams）的卓茲（Druze）小鎮，該處鄰近敘利亞，而以色列在1967年占領並在1981年併吞該地。

總理內唐亞胡辦公室也發出聲明表示，「真主黨將付出慘痛代價，迄今為止從未遭遇的後果」。

以色列外交部長卡茲（Israel Katz）也向Axios透露，真主黨今日發動的攻擊已經踩到以色列紅線，以色列將作出相應回擊，「以色列和真主黨與黎巴嫩瀕臨全面開戰的狀態」。