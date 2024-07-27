加國野火疏散2.5萬人 觀光小鎮半付祝融

傑士伯國家公園發生野火，居民遊客全數撤離。（美聯社）

加拿大 洛磯山脈知名的傑士伯國家公園（Jasper National Park）遭受嚴重的野火襲擊，美麗的傑士伯鎮毀於祝融，數萬人逃離該地區，當地房屋、店鋪及企業都受到嚴重災害，可能多達50%建築物被摧毀，當地2萬5000名居民和遊客已經疏散。

傑士伯國家公園官員表示，22日由閃電觸發的山火在強風吹襲下，已蔓延到小鎮，大火吞噬了多棟建築，包括瑪琳旅館（Maligne Lodge）和費爾蒙傑士伯公園旅館（Fairmont Jasper Park Lodge）以及哥德式建築古蹟 - 傑士伯聖公會教堂 （Jasper Anglican Church）。

加拿大聯邦政府 和亞伯達省政府已全力投入救災滅火工作。總理杜魯多 （Justin Trudeau）在社交媒體平台X上發文稱：「亞伯達省，我們與你同在。」省長史密斯（Danille Smith）在傑士伯野火的記者會上淚流滿面，稱「心碎」，也稱「小鎮大部分地區都被摧毀，將面臨巨大的重建工作。」史密斯還說，目前火勢尚未獲得控制。

加拿大聯邦政府和亞伯達省政府已全力投入救災滅火工作。杜魯多說，來自澳洲、紐西蘭、墨西哥、南非的超過400名消防員將抵達當地增援。

加拿大公園管理局（Parks Canada）表示，連續數周高溫，使森林成為一個火藥桶般，火勢一發不可收拾。公園局野火資訊官伊斯特姆（James Eastham）表示，消防隊員面臨著一堵無法控制的火牆。「救火人員親眼目睹了300至400英尺高的火焰，火勢蔓延速度約為每分鐘 15公尺。」

傑士伯國家公園被加拿大視為國寶，內有世界第三大冰原 - 哥倫比亞冰原（Columbia Icefield），旅客前往冰原前都會在傑士伯鎮上休憩。這座古樸的山城，以滑雪、健行、划艇和騎自行車旅遊而聞名世界；它也是麋鹿、美洲獅、灰熊等數十種物種的棲息地。

聯合國於1984年將加拿大洛磯山脈的公園（包括傑士伯）列為世界遺產。1953年，好萊塢明星瑪麗蓮夢露來此拍攝電影「大江東去」（River of No Return）；最近，電視劇「千金求鑽石」 （The Bachelorette） 也在國家公園拍攝。