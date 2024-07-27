反猶太升溫 西方猶太人移民以國意願增

以色列 「回歸法」賦予全球猶太 人及其家屬移居以色列的權利。去年以哈開戰後，初期移民 以色列人數受影響，但預計今年對移民以色列感興趣的西方猶太人及其申請數量大幅增加。

以色列1950年7月通過「回歸法」，賦予猶太人或擁有一位或多位猶太祖父母的人，以及其配偶移居以色列並獲得公民身份的權利。1970年，該法擴展至擁有至少一位猶太祖父母的人以及與猶太人結婚的人，無論他們是否被正統猶太法律認定為猶太人。

「回歸法」實施後，根據該法移民以色列的人數平均每年約3萬人，主要來自前東歐國家。2001年後移民人數逐漸回落至每年約2萬人。

2022年2月俄烏戰爭爆發後，又激起來自烏克蘭和俄羅斯的移民潮，當年移民人數增至近7萬5000人。去年10月7日，以色列遭巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）突擊邊境並發射數千枚飛彈，屠殺至少1200名邊境社區居民，並挾持約240人為人質，進而引發持續至今逾9個月的以哈戰爭。

儘管以色列一直處於緊張局勢，根據以色列移民部門的數據，2023年仍有約4萬5000新移民。此外，因全球「反猶太主義」逐漸升溫，移民委員會估計2024年總共將有3萬到3萬7000名移民，其中東歐移民數量減少，西方國家移民數量增加。

Decker, Pex, Levi律師事務所創辦人、律師沛克（Joshua Pex）是以色列移民和取得合法身份領域的先驅律師之一。沛克表示：「多數以色列人即使擁有外國護照，也只是備用。但另一方面，阿里亞（Aliyah，專指移民以色列的希伯來語， 有「上升」之意）申請和來自國外的有意願者數量急劇增加。除了以色列人歸國和新移民外，我們辦公室收到了數百份來自外國公民（包括非猶太人）的申請，他們希望加入以色列國防軍。」

沛克將阿里亞申請數量急劇增加，歸因於全球「反猶太主義」的增加以及散居各地猶太人和以色列人之間同舟共濟的情感。