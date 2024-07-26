巴黎奧運開幕前夕…法國高鐵遭大規模縱火攻擊 交通嚴重癱瘓

2024巴黎奧運正式開幕前，法國高鐵TGV路網受到威脅後，警察26日在巴黎北站巡邏。（路透）

就在2024巴黎奧運 正式開幕的幾個小時之前，法國國家鐵路公司（SNCF）表示，高速鐵路網成為「惡意行為」（malicious acts）的襲擊目標，目的在於癱瘓高鐵系統。

BBC與衛報報導，巴黎西部、北部與東部的幾條法國高鐵TGV路線受到影響。SNCF表示，縱火 犯瞄準這三個方向的沿線設施，服務於巴黎西部目的地的蒙帕納斯站（Montparnasse）排起了長隊，周末期間的交通將受到嚴重干擾。

SNCF聲明指出，該公司昨晚成為「大西洋、北部和東部高鐵路線多起破壞行為的受害者」，並指「故意放火是為了損害我們的設施」。據報導，一些班次已經取消。SNCF警告，「進行維修的同時」，情況可能會持續「至少整個週末」。

消息人士告訴法新社，此次攻擊涉及「破壞」行為。雖然沒有人出面承認，但各界必然會擔心，此事涉及明顯的協調破壞行為。

法國交通部長韋格列特（Patrice Vergriete）強烈譴責「犯罪行為」，並指此舉會影響民眾的度假計劃。體育部長歐迪亞-卡斯特拉（Amélie Oudéa-Castéra）也上電視抨擊了破壞行為，「這完全是駭人聽聞，瞄準奧運就是瞄準法國」。

法國國家鐵路公司（SNCF）表示，26日當天恐有25萬名旅客受到影響，整個周末受影響的旅客人數可能會達到80萬名

SNCF稍早已表示，受影響的線路通行「受到嚴重干擾」，列車行進需要改道及取消大量班次。他們說：「我們呼籲所有旅客推遲行程並不要前往車站。」