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超級富豪人數 美、歐洲前二名 日本、印度大增

編譯簡國帆、林聰毅／綜合25日電
最新報告顯示，全球超級富豪去年整體財富增加7%至49兆美元，主要受益於美股大漲。（美聯社）
最新報告顯示，全球超級富豪去年整體財富增加7%至49兆美元，主要受益於美股大漲。（美聯社）

最新報告顯示，去年全球超級富豪的人數和財富同步增加，但亞洲超級富豪人數增速比美國和歐洲慢，是2019年來首度把全球第二大超級富豪來源的地位讓給歐洲，反映亞洲經濟成長率仍低於新冠疫情前的趨勢值。

Altrata發布「2024年全球超級富豪報告」指出，全球可投資資產至少3000萬美元的超級富豪，去年人數增加7.6%至42.63萬人，總淨值成長7.1%到49.2兆美元。這群人有八成的淨值介於3000萬~1億美元，將近20%介於1億~10億美元，0.8%為身價10億美元以上的富豪，而這0.8%超級富豪擁有的財富卻占了24%。

其中，北美超級富豪人數去年增加11.9%至16萬1280人，占比提高到37.8%，為擁有最多超級富豪的地區。歐洲則增加9.4%至11萬1540人，亞洲僅增長2.7%至11萬630人，使歐洲奪回全球第二多超級富豪地區的地位，為2019年來首見。

以各國來看，美國仍是最多超級富豪的地區，超高淨值（UHNW）人士增加13%至14萬7950人，第二多的中國則減少1%至4萬6060人，第三至五名依序為德國增加13.3%到2萬2210人，日本提高10.4%至1萬6565人，英國增長10.6%至1萬5640人。

報告指出，亞洲超高淨值人士的總財富增加2.1%到12.3兆美元，占全球的25%，受益於印度經濟強勁擴張、台韓股市大漲、以及日本央行維持超寬鬆貨幣政策。

亞洲內部財富似乎正在移轉，去年超級富豪前十多地區中，只有中國和香港減少，日本和印度人數都大增，香港是唯一進入前十大的中國城市，維持在第二名，榜首仍是紐約，三到十名依序為洛杉磯、東京、舊金山、倫敦、芝加哥、巴黎、華盛頓特區及達拉斯。

報告指出，未來五年超級富豪增加最多的前十座城市中，印度將包辦三座，包括班加羅爾、海德拉巴及德里，年均成長率介於14%~16%。

此外，自疫情以來，澳洲億萬富豪的財富增加了1200億澳元（約785億美元），增幅高達70%，隨著貧富差距進一步拉大，7成以上澳洲人支持對資產超過5000萬澳元（約3270萬美元）的有錢人徵收富豪稅。

反貧困非營利組織樂施會（Oxfam）的澳洲負責人莫爾甘（Lyn Morgain）表示，處於金字塔頂端1%的有錢人在掙大錢，而其餘人在爭搶剩下的殘羹冷炙，澳洲以及全球許多國家的貧富差距已經達到了駭人聽聞的程度，而政府沒能在其中起到積極作用。

據悉，全球約80%的億萬富翁生活在G20國家，G20財長會議即將在巴西舉行，巴西正在推動對超級富豪徵稅的計畫。

澳洲 印度 日本

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