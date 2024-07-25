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巴奧／無人機偷拍紐西蘭隊訓練 加女足支援人員遭拘

編譯中心／綜合24日電

巴黎奧運女子足球項目小組賽25日登場，加拿大女足代表隊一名工作人員卻在賽前遙控無人機刺探紐西蘭隊的訓練，遭法國當局拘留。

路透報導，紐西蘭奧林匹克委員會發布聲明表示：「7月22日，一架無人機於紐西蘭女子足球隊在（法國東南部城市）聖艾蒂恩（St Etienne）訓練期間飛越場地。」

「球隊支援人員迅速向警方報案，導致無人機的操作者被拘留。該名人士已確認為加拿大女子足球隊的支援人員。」

紐西蘭奧會表示，已立即向國際奧林匹克委員會（IOC）的誠信部門通報這起事件，加拿大隊隨後已道歉，據說正在調查中。

中央社引述法新社報導，加拿大奧林匹克委員會表示，對於在聖艾蒂恩發生的事件感到「震驚和失望」，並正在進行調查。

加拿大奧會24日在聲明中說：「我們向紐西蘭足球隊、所有受影響的球員，以及紐西蘭奧林匹克委員會表達由衷的歉意。」

上屆奧運女足金牌加拿大隊將在25日的小組賽對陣紐西蘭，開啟爭取衛冕之路。

此外，法國警方日前突擊塞納河一棟公寓，逮捕一名俄羅斯廚師，罪嫌為企圖在奧運期間密謀策畫「大規模」破壞法國穩定局勢，警方並在公寓搜出與俄羅斯聯邦安全局（FSB）下轄特種部隊有關的文件。

綜合歐洲新聞台、英國每日郵報報導，這名俄國男子目前因為企圖在法國「挑起敵意舉動」、與外國勢力分享情報而受到調查，並接受審判前拘禁，這項罪名最重可判坐牢30年。檢方已排除與恐怖活動有關的可能。

路透報導，俄羅斯駐巴黎大使館表示尚未接獲有關拘留此人的正式通知，並將要求法方澄清此事。

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