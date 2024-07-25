巴奧／無人機偷拍紐西蘭隊訓練 加女足支援人員遭拘

巴黎奧運 女子足球 項目小組賽25日登場，加拿大 女足代表隊一名工作人員卻在賽前遙控無人機刺探紐西蘭隊的訓練，遭法國當局拘留。

路透報導，紐西蘭奧林匹克委員會發布聲明表示：「7月22日，一架無人機於紐西蘭女子足球隊在（法國東南部城市）聖艾蒂恩（St Etienne）訓練期間飛越場地。」

「球隊支援人員迅速向警方報案，導致無人機的操作者被拘留。該名人士已確認為加拿大女子足球隊的支援人員。」

紐西蘭奧會表示，已立即向國際奧林匹克委員會（IOC）的誠信部門通報這起事件，加拿大隊隨後已道歉，據說正在調查中。

中央社引述法新社報導，加拿大奧林匹克委員會表示，對於在聖艾蒂恩發生的事件感到「震驚和失望」，並正在進行調查。

加拿大奧會24日在聲明中說：「我們向紐西蘭足球隊、所有受影響的球員，以及紐西蘭奧林匹克委員會表達由衷的歉意。」

上屆奧運女足金牌加拿大隊將在25日的小組賽對陣紐西蘭，開啟爭取衛冕之路。

此外，法國警方日前突擊塞納河一棟公寓，逮捕一名俄羅斯廚師，罪嫌為企圖在奧運期間密謀策畫「大規模」破壞法國穩定局勢，警方並在公寓搜出與俄羅斯聯邦安全局（FSB）下轄特種部隊有關的文件。

綜合歐洲新聞台、英國每日郵報報導，這名俄國男子目前因為企圖在法國「挑起敵意舉動」、與外國勢力分享情報而受到調查，並接受審判前拘禁，這項罪名最重可判坐牢30年。檢方已排除與恐怖活動有關的可能。

路透報導，俄羅斯駐巴黎大使館表示尚未接獲有關拘留此人的正式通知，並將要求法方澄清此事。